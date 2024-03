Γάζα: Επτά άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να συλλέξουν από τη θάλασσα ανθρωπιστική βοήθεια

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι επτά άνθρωποι πνίγηκαν στη θάλασσα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας κατά την προσπάθειά τους να συλλέξουν την ανθρωπιστική βοήθεια που είχαν ρίξει αεροπλάνα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες, Δευτέρα, και ένας έβδομος υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του, διευκρίνισε το υπουργείο.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ίδια πηγή και αυτόπτες μάρτυρες, ισραηλινά στρατεύματα περικύκλωσαν σήμερα το συγκρότημα του νοσοκομείου αλ Νάσερ στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Hundreds of Palestinians gathered at Gaza's Sudaniya seashore, forced to swim to reach humanitarian aid which was dropped into the sea. Muhammad Sobeih was among those who voiced concerns about the delivery methods of the aid ⤵️ pic.twitter.com/HD4IHW8Jmg

