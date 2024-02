Γάζα: Εντολή Νετανιάχου στον στρατό να εκκενώσει τη Ράφα

Εντολή εκκένωσης της Ράφα, του τελευταίου κέντρου στη Λωρίδα της Γάζας που δεν έχει καταληφθεί από τον ισραηλινό στρατό, φαίνεται να έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή (9/2), το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί η Χαμάς και ταυτόχρονα να παραμείνουν «τέσσερα τάγματα της Χαμάς στη Ράφα».

«Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι μια μαζική επιχείρηση στη Ράφα απαιτεί την εκκένωση του άμαχου πληθυσμού από τις ζώνες μάχης», προστίθεται. «Γι’ αυτό ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις IDF και στο αμυντικό κατεστημένο να φέρουν στο υπουργικό συμβούλιο ένα διπλό σχέδιο τόσο για την εκκένωση του πληθυσμού όσο και για τη διάλυση των ταγμάτων».

Οργανώσεις προειδοποιούν για «λουτρό αίματος»

Οποιαδήποτε προώθηση του ισραηλινού στρατού στην περιοχή της Ράφα στη νότια Γάζα μπορεί να προκαλέσει μαζικούς θανάτους στο ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους που έχουν εγκλωβιστεί εκεί, με την ανθρωπιστική βοήθεια να κινδυνεύει με κατάρρευση, δήλωσαν σήμερα εργαζόμενοι σε υπηρεσίες αρωγής.

Περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στοιβάζονται τώρα σε βρώμικα, υπερπλήρη καταφύγια ή στον δρόμο στριμωγμένοι σε μια έκταση γης ανάμεσα στον αιγυπτιακό και τον ισραηλινό συνοριακό φράχτη και τη Μεσόγειο, καθώς και από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Γιατροί και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες αρωγής πασχίζουν να προσφέρουν ακόμη και βασική βοήθεια και να σταματήσουν τη διάδοση ασθενειών.

