Game of Thrones: Δεν προχωράει η spin-off σειρά για τον «Τζον Σνόου» του Κιτ Χάριγκτον

Η spin-off σειρά του «Game of Thrones»με τον χαρακτήρα του Τζον Σνόου του Κιτ Χάρινγκτον δεν βρίσκεται προς το παρόν σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του HBO, Κέισι Μπλόις.

Παρά τις προηγούμενες συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας της σειράς, προς το παρόν δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Αντ’ αυτού, το HBO έχει πει το «ναι» για άλλα έργα, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς βασισμένης στα μυθιστορήματα «Dunk and Egg», του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν.

Το 2022, υπήρχαν αναφορές για την πρώιμη ανάπτυξη ενός spin-off για τον Τζον Σνόου, όπου ο Χάρινγκτον θα επαναλάμβανε τον ρόλο του για να εξερευνήσει την ιστορία του ήρωα μετά την αποχώρησή του από το Westeros. Ο τίτλος της σειράς φέρεται να ήταν το «SNOW», ενώ ο Χάρινγκτον ήταν αυτός που βρισκόταν πίσω από την ιδέα να επεκτείνει περαιτέρω την ιστορία του χαρακτήρα.

Game of Thrones spin-off following Kit Harington's Jon Snow is in limbo and has not received a green light from HBO https://t.co/7yP5xfqDOQ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 8, 2023

Ο Τζον Σνόου είχε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες στην αρχική σειρά «Game of Thrones», συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης της πραγματικής καταγωγής του ως Aegon Targaryen. Παρά τη διεκδίκηση του Σιδηρού Θρόνου, ο Τζον επέλεξε τελικά να μην τον διεκδικήσει, οδηγώντας σε μια σειρά γεγονότων που κορυφώθηκαν με την επανένταξή του στη Νυχτερινή Φρουρά και την ηγεσία των Wildlings βόρεια του Τείχους.

Αν το spin-off του Τζον Σνόου πάρει τελικά την έγκριση, θα είναι το πρώτο σίκουελ του «Game of Thrones», καθώς το «House of the Dragon» διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από την αρχική σειρά, εστιάζοντας στη βασιλεία του οίκου Targaryen. Το HBO έχει υπό ανάπτυξη και άλλα prequels σχετικά με τον κόσμο του «Game of Thrones». Ενώ, το πιο πρόσφατο πρότζεκτ του Χάρινγκτον είναι η θρίλερ ταινία «Blood for Dust».

Πηγή: Πρώτο Θέμα