Γάλλοι συνθέτες γράφουν μουσική για τον Βόλο

Η ίδρυση της Παγκόσμιας Ημέρας Κιθάρας κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου, της Ολυμπιάδας Κιθάρας τον Αύγουστο, του Μουσείου Κιθάρας Βόλου (του μοναδικού Μουσείου Κιθάρας στον κόσμο με την Ιστορία της Κιθάρας από το 2000 π.Χ. μέχρι σήμερα) και της Παγκόσμιας Κιθαριστικής Ορχήστρας με κέντρο τον Βόλο, αποτελούν πλέον πολύ μεγάλα παγκόσμια πολιτιστικά γεγονότα και προτρέπουν τους ξένους συνθέτες να γράφουν μουσική για την πόλη μας.

Το Γραφείο Συντονισμού στον Βόλο, με τη δύναμη της δημοφιλίας της κιθάρας, κατάφερε να ενώσει χιλιάδες κιθαριστές από 112 χώρες.

Όπως εξηγεί ο εμπνευστής των μουσικών δράσεων Γιώργος Φουντούλης

«Από την ένωση αυτή προέκυψαν παράλληλες ωφέλειες για τους κιθαριστές, τους συνθέτες και την ίδια τη μουσική, ενώ παράλληλα η Ιστορία της κιθάρας έγινε πολύ πιο πλούσια.

Προέκυψαν επίσης και πολλές νέες ιδέες για να αξιοποιηθεί περαιτέρω αυτή η δυναμική.

Και όλα αυτά υπό την αιγίδα της UNESCO με κέντρο τον Βόλο και φυσικά με την υποστήριξη των δικών μας επίσημων τοπικών Φορέων (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Βόλου, Μαγνήτων Κιβωτός, κ.ά.)

Όλα τα παραπάνω είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και προβάλλουν την πόλη μας με σύμβολο την κιθάρα.

Χωρίς υπερβολή, προβάλλουν τον Βόλο, ως παγκόσμια πολιτιστική πρωτεύουσα με όχημα την κιθάρα και με τη συγκατάθεση 112 χωρών.

Για τον Βόλο, ο τίτλος του Παγκόσμιου Κέντρου της Κιθάρας, επιβεβαιώνεται και επισφραγίζεται και ιστορικά, αφού ο πρώτος δάσκαλος της κιθάρας είναι ο μυθικός Χείρων Κένταυρος, κάτι που με τη δική μας προτροπή έγινε επίσης αποδεκτό παγκοσμίως.

Ιδιαίτερη συμβολή στην προβολή του Βόλου και της περιοχής μας, έχουν οι Γάλλοι συνθέτες Damien Aribert και Eric Penicaud».

O Γάλλος συνθέτης Damien Aribert συνέθεσε τον Ύμνο της Παγκόσμιας Ημέρας Κιθάρας με τίτλο «Fly me to Volos», ο οποίος ακούγεται ήδη σε 112 χώρες.

Το μουσικό έργο είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Φουντούλη και στην Κιθαριστική Ορχήστρα Βόλου.

Συμμετέχει μουσικά η αρχαία Κίθαρις, μ’ ένα πιστό αντίγραφο της κιθάρας του Χείρωνος Κένταυρου, που κατασκεύασε ο ερευνητής Νίκος Καββαδάς και είναι πλέον το έμβλημα της Παγκόσμιας Ημέρας Κιθάρας!

Το μουσικό έργο με τον εξαιρετικό τίτλο «Fly me to Volos», έγινε το μουσικό έργο της χρονιάς, και όχι μόνο, αφού γνώρισε μεγάλη αποδοχή από τους εκατοντάδες Partners ανά τον κόσμο και αποκτά έναν οικουμενικό χαρακτήρα.

Είναι ένας ύμνος για τον Βόλο, την πόλη που ίδρυσε την Παγκόσμια Ημέρα Κιθάρας, και ο συνθέτης φρόντισε για τη δωρεάν διανομή της παρτιτούρας στους 700 καλύτερους Partners των 112 χωρών, έτσι ώστε το έργο να παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου!

Οι στίχοι του ύμνου γράφτηκαν από τον Γιώργο Φουντούλη και εκφράζουν πλήρως την ψυχοσύνθεση των κιθαριστών, ενώ παράλληλα δικαιώνουν τον τίτλο «Fly me to Volos» και τον μετατρέπουν σ’ ένα υπέροχο μότο για την επερχόμενη Ολυμπιάδα Κιθάρας.

Για όποιον θέλει να το ακούσει, το «Fly me to Volos» υπάρχει στο You Tube σε πολλές εκτελέσεις από διάφορες χώρες.

Στη συνέχεια, ο διάσημος Γάλλος συνθέτης Eric Penicaud συνέθεσε το μουσικό έργο με τίτλο «The Gallop of Chiron Centaur» (Ο Καλπασμός του Χείρωνος Κένταυρου), με το οποίο προκηρύχθηκε η έναρξη των Παγκόσμιων Κιθαριστικών Αγώνων και η Αναβίωση των Κιθαριστικών Αγώνων της αρχαίας Ελλάδας, με την υποστήριξη 112 χωρών.

Το μουσικό έργο εκδόθηκε πριν λίγες μέρες στη Γαλλία και είναι επίσης αφιερωμένο στον Γιώργο Φουντούλη και στην Κιθαριστική Ορχήστρα Βόλου.

Είναι ένα μουσικό έργο σύμβολο για την περιοχή μας, για την Παγκόσμια Ημέρα Κιθάρας, για την Ολυμπιάδα Κιθάρας και για το Μουσείο Κιθάρας Βόλου, το οποίο στεγάζεται προς το παρόν στον χώρο της Κιθαριστικής Ορχήστρας Βόλου.

«Η Γαλλία είναι ένθερμα δίπλα μας σ’ αυτό το υπέροχο μουσικο – κιθαριστικό ταξίδι» τονίζει ο Γιώργος Φουντούλης.

«Το παράδειγμα των Γάλλων ακολουθούν και άλλοι συνθέτες από την Αργεντινή, την Πολωνία, τη Γερμανία, την Κύπρο, κ.ά., και ετοιμάζουν μουσικά έργα αφιερωμένα στον Βόλο τα οποία θα παρουσιάσουμε σύντομα.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνθέτες που τιμούν την πόλη μας και τον πολιτισμό μας.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην εφημερίδα «Θεσσαλία» που είναι δίπλα μας και αρωγός σε κάθε μας βήμα, σε όλες τις υπερβατικές προσπάθειές μας, που πολλοί θεωρούσαν ουτοπία… αλλά τελικά αποδείχτηκαν αληθινές…».