Γαλλία: Σοκαριστικά βίντεο με ένοπλους να επιτίθενται στο βαν και να απελευθερώνουν τον βαρόνο ναρκωτικών

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Γαλλία μετά την επίθεση ενόπλων κατά τη διάρκεια μεταφοράς κρατουμένου, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι και τραυματίστηκαν ακόμη τρεις. Σημειώνεται ότι ο βαρόνος ναρκωτικών που ήταν εντός του οχήματος δραπέτευσε και οι υπόλοιποι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Πώς έγινε η επίθεση

Τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι η επίθεση έγινε από άτομα τα οποία επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, την ώρα που το όχημα της αστυνομίας ήταν σταματημένο σε σταθμό διοδίων, μεταξύ των πόλεων Ρουέν και Εβρέ.

Ένα από αυτά εντοπίστηκε λίγο αργότερα καμένο, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και ότι ένας από αυτούς έχει τραυματιστεί.

BREAKING:

The gang wars in France are spiraling out of control

3 prison guards were killed & 3 were seriously wounded after 4 men armed with Kalashnikovs rammed their van while transporting a gang leader from one prison to another

Mob leader,Mohamed “The Fly” managed to escape pic.twitter.com/gTxoTsmfEA

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 14, 2024