Γαλλία: Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο αστυνομικός που σκότωσε τον 17χρονο

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε – στην Ναντέρ της Γαλλίας- τον 17χρονο νεαρό Ναέλ, επειδή «αρνήθηκε να υπακούσει κατά τη διάρκεια ελέγχου του οχήματός του , προσήχθη ενώπιον δικαστή για την απαγγελία της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

«Δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την χρήση όπλου», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Την ίδια ώρα, σε διαδήλωση καλεί η μητέρα του 17χρονου δολοφονημένου Ναέλ, σήμερα το μεσημέρι στη 1 το μεσημέρι.

40.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν

Συνολικά 40.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν απόψε στη Γαλλία, 5.000 από τους οποίους στο Παρίσι και τα προάστιά του, ενόψει του κινδύνου να εκδηλωθούν νέες ταραχές που συνδέονται με το θάνατο ενός εφήβου, ο οποίος σκοτώθηκε την Τρίτη από την αστυνομία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Οι δυνάμεις της τάξης θα είναι τετραπλάσιες απ’ ό,τι στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, κατά την οποία οι συγκρούσεις και οι ζημιές πολλαπλασιάσθηκαν και επεκτάθηκαν σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

«Η απάντηση του κράτους πρέπει να είναι αποφασιστική, απόψε θα κινητοποιηθούν 40.000 αστυνομικοί, περιλαμβανομένων 5.000 στην περιοχή του Παρισιού, έναντι 9.000 χθες», δήλωσε ο γάλλος υπουργός.

Δεύτερη ημέρα ταραχών χθες – 150 συλλήψεις

Για δεύτερη μέρα χθες στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις καταγράφηκαν συγκρούσεις και αναταραχές Η δολοφονία του νεαρού και η προσπάθεια της αστυνομίας να συγκαλύψει το περιστατικό εξελίχθηκαν σε μείζον πολιτικό ζήτημα, με τον πρόεδρο Μακρόν και την κυβέρνησή του να καταδικάζουν έντονα την πράξη του αστυνομικού.

Φωτιές, οδοφράγματα και επίθεση στις φυλακές της Φρεν

Λεωφορεία, Αστυνομικά Τμήματα, σούπερ μάρκετ και δημαρχεία πυρπολήθηκαν, οδοφράγματα στήθηκαν από διαδηλωτές και κάδοι σκουπιδιών κάηκαν, ενώ επίθεση έγινε στη μεγαλύτερη φυλακή της Γαλλίας. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έγιναν 150 συλλήψεις για τα επεισόδια κάνοντας λόγο για «αφόρητη βία».

Μεγάλης έκτασης ταραχές συγκλόνισαν το προάστιο της Ναντέρ έξω από το Παρίσι τη νύχτα της Τρίτης, με τα επεισόδια να εξαπλώνονται σε γειτονικούς δήμους και να οδηγούν στην πυρπόληση 24 αυτοκινήτων και στην προσαγωγή 31 ατόμων. Πάνω από δέκα οχήματα της αστυνομίας και κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν, ενώ στήθηκαν και οδοφράγματα στους δρόμους.

Στην πρόσοψη ακινήτου γράφτηκαν με σπρέι οι φράσεις «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ» και «Η αστυνομία δολοφονεί».

Συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς βρίσκονταν σε εξέλιξη περί τη 01:00 [02:00 ώρα Ελλάδας] στη συνοικία, που έγινε ήδη θέατρο επεισοδίων την προηγουμένη. Οι δυο πλευρές αντάλλασσαν δακρυγόνα, πέτρες, κομμάτια πλακών από πεζοδρόμια.

Περίπου είκοσι κοινότητες στην περιφέρεια Σεν-Σαιν-Ντενί, νομού στο βορειοανατολικό τομέα της μητροπολιτικής περιφέρεια του Παρισιού, κατέγραψαν επεισόδια, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία.

Στις 18η και 19η συνοικίες του βορειοανατολικού Παρισιού, η αστυνομία έριξε σφαίρες κρότου λάμψης για να διαλύσει τους διαδηλωτές που έκαιγαν σκουπίδια. Το πλήθος απάντησε πετώντας μπουκάλια.

Trappes police station was raided by those protesting the police killing of Nahel. #Nanterre #Nahel#France #antireport pic.twitter.com/htRpxsUr7I

— Partizan Yunanistan (@partizanGreece1) June 28, 2023