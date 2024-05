Γαλλία: Φονική ενέδρα σε βαν που μετέφερε κρατούμενο – Δύο νεκροί

Δύο Γάλλοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι σκοτώθηκαν σε ενέδρα εναντίον βαν φυλακής κοντά στη Ρουέν της Νορμανδίας, στη Γαλλία.

Δημοσιεύματα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ένας κρατούμενος που μεταφερόταν στο φορτηγάκι δραπέτευσε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ερίκ Ντιπόντ-Μορέτι, δήλωσε ότι άλλοι τρεις αξιωματικοί τραυματίστηκαν σοβαρά.

A dramatic prison escape occurred in Normandy, France, where gunmen ambushed a prison van at an Incarville tollbooth, killing two officers and freeing an inmate known for attempted homicide. #FrancePrisonBreak #Normandy pic.twitter.com/qQnZUaBak5

— Pakistani Index (@PakistaniIndex) May 14, 2024