Γαλλία: Εκκενώθηκε νοσοκομείο όταν 88χρονος πήγε στα επείγοντα με… βλήμα στον πρωκτό!

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι γιατροί στο νοσοκομείο Sainte Musse στην Τουλόν της Γαλλίας όταν ένας 88χρονος πήγε στα επείγοντα με ένα… βλήμα στον πρωκτό του.

«Από τις 9 μ.μ. έως τις 11:30 μ.μ. το βράδυ του Σαββάτου συνέβη ένα επείγον περιστατικό που απαίτησε την παρέμβαση πυροτεχνουργών, την εκκένωση των επειγόντων περιστατικών ενηλίκων και παιδιών καθώς και την εκτροπή των εισερχόμενων επειγόντων περιστατικών», δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

Οι ειδικοί εξουδετέρωσης βομβών που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι υπήρχε μικρή πιθανότητα να εκραγεί το βλήμα.

«Μας καθησύχασαν λέγοντάς μας ότι ήταν ένα συλλεκτικό αντικείμενο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που χρησιμοποιήθηκε από τον γαλλικό στρατό», ανέφερε το νοσοκομείο.

Οι έκπληκτοι γιατροί άρχισαν στη συνέχεια τη διαδικασία αφαίρεσης του αντικειμένου από το ορθό του άνδρα.

