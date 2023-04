Γαλλία: Έφοδος στα γραφεία της «Louis Vuitton» από οργισμένους διαδηλωτές – Δείτε βίντεο

Στα κεντρικά γραφεία του πολυτελούς οίκου μόδας «Louis Vuitton» εισέβαλαν σήμερα για λίγη ώρα Γάλλοι διαδηλωτές στη διάρκεια των κινητοποιήσεων ενάντια στα σχέδια του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

🇫🇷The French Revolution Continues🇫🇷 Protesters storming Louis Vuitton HQ Silence still from fascist tyrannical authoritative dictator Macron – I’m sure his WEF puppet masters are disapproving as he awaits instructions.#France #Paris #Macron pic.twitter.com/6zMKhxxOmT — Concerned Citizen (@cotupacs) April 13, 2023

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο «BFMTV», περίπου 400.000 πολίτες ξεχύθηκαν στους δρόμους της χώρας για να διατρανώσουν, για μία ακόμη φορά, την αντίθεσή τους στο σχέδιο της κυβέρνησης για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος.

Ανάβοντας φωτοβολίδες και ρίχνοντας καπνογόνα στο κτίριο της λεωφόρου Montaigne που βρίσκεται στα Ηλύσια Πεδία, περίπου 400 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του οίκου μόδας για να στείλουν το δικό τους μήνυμά τους στην κυβέρνηση βάζοντας στο στόχαστρο σύμβολα του καπιταλισμού και επιχειρηματικών κολοσσών.

Βίντεο με την ολιγόωρη εισβολή των διαδηλωτών στα κεντρικά γραφεία του «Louis Vuitton» ανέβηκαν στα social media.

Protesters in Paris stormed the headquarters of Louis Vuitton 🫡pic.twitter.com/PIkNtMmv89 — Lauren McKenzie (@TheMcKenziest) April 13, 2023

🚨🇫🇷⚡️Paris, France… Des manifestants ont pris d'assaut le siège de Louis Vuitton. Ils scandent "Nous irons jusqu'au retrait" / Paris, France… Protesters stormed the Louis Vuitton headquarters. They chant "We will go as far as withdrawal" pic.twitter.com/qyRy7gY8JE — France Résistance (@FranceRsistanc1) April 13, 2023

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», οι επικριτές του σχεδίου του προέδρου Μακρόν για την αύξηση του ελάχιστου ορίου συνταξιοδότησης στα 64 έτη από τα 62 που είναι σήμερα, ανταποκρίθηκαν στο σημερινό κάλεσμα των συνδικάτων διαδηλώνοντας στο Παρίσι όπως και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Οι σημερινές διαδηλώσεις, σχολιάζει η εφημερίδα «Le Monde», πραγματοποιούνται μία ημέρα προτού αποφανθεί το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας ως προς το αν ήταν συμβατές προς το Σύνταγμα οι διαδικασίες που ακολούθησε η κυβέρνηση των Παρισίων αναφορικά με την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος: Να ενεργοποιήσει δηλαδή το άρθρο 49 παράγραφος 3 του Συντάγματος παρακάμπτοντας την ψηφοφορία στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Bordeaux. Des dizaines de milliers de manifestants pour la douzième journée de mobilisation nationale. Macron remballe ta #ReformeDesRetraites. #greve13avril pic.twitter.com/8XHvdLEUSU — Révolution Permanente (@RevPermanente) April 13, 2023

Στο μεταξύ, ο ένοικος των Ηλυσίων αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στη γαλλική πρωτεύουσα με τους επικεφαλής της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας, καθώς επίσης και με ορισμένους υπουργούς.

Για την κυβέρνηση Μακρόν, η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των ποσοστών απασχόλησης και την ανάσχεση της συσσώρευσης ελλειμμάτων στο τεράστιο δημόσιο σύστημα συνταξιοδότησης λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού.

Από τη πλευρά τους, τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι η αλλαγή των ορίων ηλικίας για τη διεκδίκηση πλήρους σύνταξης θα επιβαρύνει δυσανάλογα τους λιγότερο εύπορους και ότι υπάρχουν άλλες επιλογές, όπως η επιβολή υψηλότερων φόρων για τις επιχειρήσεις και όσους έχουν παχυλό πορτοφόλι.

Πηγή: Πρώτο Θέμα