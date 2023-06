Γαλλία: Αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης πρώην ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου

Αιτών άσυλο που δηλώνει Σύρος επιτέθηκε σήμερα με μαχαίρι στη γαλλική πόλη Ανεσί, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους μεταξύ των οποίων τέσσερα μικρά παιδιά προτού συλληφθεί από την αστυνομία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «επίθεση απόλυτης δειλίας» στο Ανεσί. «Παιδιά και ένας ενήλικας βρίσκονται μεταξύ ζωής και θανάτου. Το έθνος είναι σε κατάσταση σοκ» ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023