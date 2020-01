Γαλλία: Άνδρας επιχείρησε να μαχαιρώσει πολλούς ανθρώπους, αλλά εξουδετερώθηκε

Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα θύματα της επίθεσης με μαχαίρι σε πάρκο της συνοικίας Βιλζουίφ, στην περιφέρεια του Παρισιού, έγινε γνωστό από τον δήμαρχο της περιοχής και αστυνομικές πηγές. Δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την διάρκεια της επίθεσης. Ο ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης της επίθεσης σκοτώθηκε από τα πυρά αστυνομικών στην γειτονική περιοχή Αΐ-λε-Ροζ.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται μέσα σε λίγες ώρες στη Γαλλία. Συγκεκριμένα νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο δημαρχιακό μέγαρο του Ντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένοπλος άνοιξε πυρ τραυματίζοντας έναν υπάλληλο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. ​Σύμφωνα με τον δήμαρχο της γαλλικής πόλης ο τραυματίας υπάλληλος υπέστη αρκετά τραύματα και έχει χάσει πολύ αίμα. Ωστόσο, όπως είπε η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. ​Σύμφωνα με τον Εισαγγελέα, Ρεμί Κουτίν, η επίθεση αποδίδεται σε «προσωπικές διαφορές».

How will the world remember Jeff Bezos in the era of climate emergency? Will he use his immense economic power to help, or not?Please tell @Amazon and @JeffBezos: Our world is on fire & desperately needs climate leadership. Stop silencing employees who are sounding the alarm. 2/

— Amazon Employees For Climate Justice (@AMZNforClimate) January 2, 2020