Φρίκη στο Μεξικό: 28 νεκροί από επίθεση ενόπλων με μολότοφ σε μπαρ

Εμπρησμός, ριπές ημιαυτομάτων τουφεκιών: ξεκαθάρισμα λογαριασμών σε μπαρ στριπτίζ της Πολιτείας Βερακρούς στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους και άφησε πίσω του άλλους 9 σοβαρά τραυματίες, ανακοίνωσαν οι αρχές του Μεξικού χθες Τετάρτη.

Οκτώ πάνοπλοι άνδρες έκαναν έφοδο τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στο Caballo blanco («Άσπρο άλογο»), νυχτερινό κέντρο στην πόλη Κοατσακοάλκος, λιμάνι και κόμβο της πετρελαϊκής βιομηχανίας, αφηγήθηκαν αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με κάποιους από τους αυτόπτες μάρτυρες, άνοιξαν πυρ εναντίον πελατών κι έβαλαν φωτιά πετώντας κοκτέιλ Μολότοφ. Κατ’ άλλους, οι δράστες περιέχυσαν καύσιμο στον χώρο πριν βάλουν φωτιά, αφού απέκλεισαν όλες τις εξόδους κινδύνου.

Μπροστά στο εν μέρει καμένο μπαρ μπορούσε να δει κανείς συντρίμμια κι αναποδογυρισμένες καρέκλες, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Το πτώμα μιας χορεύτριας κειτόταν πλάι στην πίστα με τις μπάρες.

Χθες το πρωί, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που δίνει συνήθως καθημερινά, ο Μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ καταδίκασε την «φρικιαστική» και «απάνθρωπη» επίθεση, κάνοντας λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών που συνδέονταν με κυκλώματα διαφθοράς.

Η επίθεση διαπράχθηκε σε περιοχή όπου ο γόρδιος δεσμός της δράσης του οργανωμένου εγκλήματος παραμένει άλυτος. Η Πολιτεία, ως εκ της θέσης της — μέρος της βρίσκεται πάνω στον Κόλπο του Μεξικού — αποτελεί κόμβο στρατηγικής σημασίας για τους διακινητές ναρκωτικών με προορισμό τις ΗΠΑ. Η Βερακρούς μετατρέπεται εξάλλου συχνά σε θέατρο απαγωγών και εκβιάσεων, με θύματα ιδίως μετανάστες.

