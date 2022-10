Φρίκη στη Βρετανία: 24 άνδρες κατηγορούνται πως βίαζαν και εξέδιδαν μια 13χρονη στο Μπράντφορντ

Μια φρικιαστική υπόθεση βιασμού ανήλικης, η οποία θυμίζει σε πολλά την ιστορία με τη 12χρονη στα Σεπόλια που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες την ελληνική κοινή γνώμη, αποκαλύφθηκε στη Βρετανία. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε 24 άνδρες ηλικίας από 32 ως 63 ετών για βιασμό, εξώθηση σε πορνεία και σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος μιας 13χρονης κοπέλας.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ αναφέρει σε ενημέρωσή της, ότι η έρευνά της για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών που δεν είναι πρόσφατες στην πόλη, οδήγησε δεκάδες ύποπτους άνδρες να εμφανιστούν ενώπιον της δικαιοσύνης αυτό τον μήνα.

Twenty four men in Bradford are charged with having sex with one thirteen-year-old child. This is just horrific. And it goes on again and again in town after town across the country so often that it’s barely commented on anymore. | ITV News Calendar https://t.co/d0jIIIxWQh

— Harriet Sergeant (@HarrietSergeant) October 10, 2022