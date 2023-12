Φρίκη στη Βραζιλία: Έκοψε με ξυράφι το μόριο του συζύγου της – Το πέταξε στην τουαλέτα αφού το φωτογράφησε

Μια γυναίκα από τη Βραζιλία έκοψε το μόριο του συζύγου της και το πέταξε στην τουαλέτα καθώς έμαθε ότι είχε κοιμηθεί με τη 15χρονη ανιψιά της.

Η 34χρονη γυναίκα, η οποία δεν έχει ακόμη κατονομαστεί, είπε στους αστυνομικούς ότι πρώτα παρέσυρε τον σύζυγό της να πέσει στο κρεβάτι μαζί της.

Αλλά αφού του έδεσε τα χέρια και τα πόδια στο κρεβάτι, έβγαλε ένα ξυράφι και του έκοψε το μόριό του.

Αφού τράβηξε μια φωτογραφία του κομμένου οργάνου, το πέταξε στην τουαλέτα, ομολόγησε στις 22 Δεκεμβρίου.

Όταν αργότερα παραδόθηκε στην αστυνομία, τους είπε ότι το πέταξε μακριά επειδή “είχε ακούσει ότι ήταν δυνατόν να γίνει επανακόλληση».

Η γυναίκα είναι υπό κράτηση και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Η έρευνα συνεχίζεται και η αστυνομία δεν έχει αναφερθεί στον ισχυρισμό της γυναίκας ότι ο 39χρονος έκανε σεξ με την ανιψιά της. Η ηλικία συναίνεσης στη Βραζιλία είναι τα 14 έτη.

Brazilian woman, 34, cuts off husband's penis and flushes it down the toilet 'after the 39-year-old bedded her 15-year-old niece' https://t.co/AV9ChYXjua pic.twitter.com/WfV5dPoCUE

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 26, 2023