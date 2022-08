Φρίκη στη Νότια Αφρική: Μοντέλα που συμμετείχαν σε γυρίσματα βιάστηκαν ομαδικά από ενόπλους

Οκτώ μοντέλα κατήγγειλαν τον ομαδικό τους βιασμό υπό την απειλή όπλου από ένοπλη συμμορία στη Νότια Αφρική, οντά σε ένα παράνομο ορυχείο χρυσού όπου γύριζαν ένα μουσικό video clip. Τα μοντέλα αλλά και το συνεργείο βιάστηκαν έως και δέκα φορές το καθένα, με το νεότερο θύμα να είναι 19 ετών και το μεγαλύτερο 37 ετών. Εκτός αυτού η ένοπλη συμμορία έκλεψε τα θύματά του αφαιρώντας τους λεφτά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Σοκαρισμένη είναι η Νότια Αφρική από το τραγικό συμβάν. Η χώρα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας και το τρίτο υψηλότερο ποσοστό βιασμών στον κόσμο.

Η αστυνομία προχώρησε σε 84 συλλήψεις κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στην περιοχή, ενώ κατηγόρησε τους παράνομους μετανάστες που εργάζονται σε ορυχεία.

Δύο ακόμη ύποπτοι σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και ένας τρίτος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

