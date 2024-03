Φρίκη από το μακάβριο εύρημα στη Λιβύη: Εντοπίστηκε ομαδικός τάφος με 65 νεκρούς

Εικόνες και στοιχεία που προκαλούν φρίκη έρχονται να καταδείξουν τις πιο σκληρές πτυχές του μεταναστευτικού προβλήματος. Γροθιά στο στομάχι αποτελεί η είδηση ότι «ομαδικός τάφος» με πτώματα τουλάχιστον 65 μεταναστών εντοπίστηκε αυτή την εβδομάδα στη νοτιοδυτική Λιβύη. Την είδηση γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής του ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Εκπρόσωπος του ΔΟΜ ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο «ομαδικός τάφος» εντοπίστηκε «από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια» στη Λιβύη.

Ο ΔΟΜ, όπως μετέδωσε, είναι βαθύτατα σοκαρισμένος και θορυβημένος από τη μακάβρια αυτή αποκάλυψη στη νοτιοδυτική Λιβύη. Οι συνθήκες του θανάτου τους και οι εθνικότητές τους παραμένουν άγνωστες, αλλά πιστεύεται ότι οι μετανάστες πέθαναν κατά τη διαδικασία λαθραίας μεταφοράς τους μέσω της ερήμου.

2/2 [cont] Upon completion of all legal procedures and on orders of public prosecutor the bodies were reburied in a marked grave with assistance of police and military personnel . #migrantcrisis #DontTakeToTheSea #seenotrettung #Frontex pic.twitter.com/1vkPKqbkVw

— Migrant Rescue Watch (@rgowans) March 11, 2024