Φουκουσίμα: Δείγμα ψαριών έλαβε ο ΙΑΕΑ για την εξέταση των υδάτων που απορρίπτει ο πυρηνικός σταθμός

Η Κίνα πιστεύει ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) θα πρέπει να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο και να επωμιστεί την ευθύνη για την παρακολούθηση της απόρριψης στη θάλασσα επεξεργασμένων υδάτων από τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Μάο Νινγκ, η εκπρόσωπος του υπουργείου, έκανε το σχόλιο αυτό όταν ρωτήθηκε γιατί η Κίνα μετέχει σε επιθεώρηση που γίνεται υπό την καθοδήγηση του IAEA στην Ιαπωνία για την ανάλυση δειγμάτων από ψάρια που έφτασαν στην αγορά του νομού της Φουκουσίμα μετά τη ρίψη στην θάλασσα επεξεργασμένων υδάτων από τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό.

Officials from the IAEA and entities from three nations — including China — have collected fish and other samples to examine the impact of releasing treated water from the Fukushima No. 1 nuclear plant into the Pacific Ocean.https://t.co/N2wPNa6pS1

