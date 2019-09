Φοβερό ατύχημα του Άλεξ Περόνι με 241 χιλ/ώρα στη F3 (video)

Μία εβδομάδα μετά το θάνατο του Γάλλου Anthoine Hubert στο Βέλγιο «πάγωσαν» όλοι στην πίστα της Μόντσα βλέποντας το αυτοκίνητο του Άλεξ Περόνι να απογειώνεται με 241 χιλιόμετρα την ώρα.

Ύστερα από τρεις περιστροφές το αγωνιστικό προσγειώθηκε ανάποδα στις διαφημιστικές πινακίδες. Ευτυχώς για το νεαρό Αυστραλό το ατύχημα θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο όμως τα υψηλά μέτρα προστασίας που λαμβάνονται πλέον στους αγώνες έπιασαν τόπο.

Ο Περόνι έχοντας τις αισθήσεις του διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε κάταγμα ενός σπονδύλου και μετατόπιση ενός άλλου.

Το ατύχημα έγινε τέσσερις γύρους πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Οπως φαίνεται και στο βίντεο ο Περόνι έκανε κακή εκτίμηση σε μία στροφή και έφυγε εκτός δρόμου με ταχύτητα 250 μίλια / ώρα (241 χλμ. / ώρα) καθώς φαινόταν ότι κακώς έκανε λάθος μια καμπύλη στην πίστα.

We are all extremely relieved that Alex Peroni walked away from this crash during Race 1 in Monza.

He is currently under medical observation.#ItalianGP 🇮🇹 #F3 pic.twitter.com/UdlcFSIqBH

— Formula 3 (@FIAFormula3) September 7, 2019