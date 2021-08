Φωτιά στην Εύβοια: Συγκλονίζει η γιαγιά Παναγιώτα – «Θόλωσε το μυαλό μου»

Τον γύρο του κόσμου έκανε η συγκλονιστική φωτογραφία της πυρόπληκτης κυρίας Παναγιώτας, η οποία βρισκόμενη σε απόγνωση έβλεπε τη φωτιά να πλησιάζει το σπίτι της στις Γούβες της βόρειας Εύβοιας. Μέσα στον πανικό της και με τη φωτιά να κατακαίει τον τόπο της, κλήθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της ενώ όπως σημείωσε δεν έβρισκε τον άντρα της. Έτσι, όπως η ίδια υπογράμμισε, βγήκε εκτός εαυτού και άρχισε να φωνάζει. Η φωτογραφία που τράβηξε ο Κωνσταντίνος Τσακαλίδης έγινε εξώφυλλο σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ παγκοσμίως, όμως αυτό καθόλου δεν την ενδιαφέρει.

