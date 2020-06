Φωτιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Λονδίνο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Λονδίνο. Επί τόπου έσπευσαν 60 πυροσβέστες και ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης. Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας που βρίσκεται πολύ κοντά στο πάρκο του Κένιγκτον.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική 100 άτομα εκκένωσαν το κτίριο ενώ αρκετοί άλλοι παρέμειναν μέσα στα διαμερίσματά τους. Πληροφορίες από αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι 18 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Στο μεταξύ άγνωστα παραμένουν τα αίτια της φωτιάς, ενώ περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν οι έρευνες των αρχών. Μάλιστα ένας πυροσβέστης ανέφερε πως όλος ο πρώτος όροφος του κτιρίου καταστράφηκε από τη φωτιά.

Huge fire on the Brandon Estate in Kennington. @LondonFire did fantastic to contain the fire very quickly. Sadly the flat is completely destroyed pic.twitter.com/4R31PQFZI9

