Formula 1: Τρομακτικά ατυχήματα στο Αζερμπαϊτζάν (vids)

Μετ’ εμποδίων έγιναν οι κατατακτήριες δοκιμές στο γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν καθώς σημαδεύτηκαν από δύο τρομακτικά τρακαρίσματα. Στο πρώτο, κατά την τελευταία χρονομετρημένη προσπάθεια του Ρόμπερτ Κουμπίτσα στο Q1 της πίστας του Μπακού, ο 35χρονος Πολωνός οδηγός της Γουίλιαμς έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με δύναμη στις προστατευτικές μπαριέρες. Ευτυχώς όμως βγήκε σώος και αβλαβής από το μονοθέσιό του.

Λίγο αργότερα, ακριβώς στο ίδιο σημείο της πίστας, ο Σαρλς Λεκλέρκ, έχασε το φρενάρισμα του μονοθέσιού του και καρφώθηκε κι εκείνος στις μπαριέρες με αποτέλεσμα να διαλυθεί η Φεράρι, που μέχρι εκείνο το σημείο έμοιαζε φαβορί για την pole position. Και ο Λεκλέρκ πάντως στάθηκε τυχερός καθώς δεν τραυματίστηκε, ενώ λίγο αργότερα έλεγε μέσω του ασύρματου «είμαι ηλίθιος, είμαι ηλίθιος».

Εν τέλει, ο Βάλτερι Μπότας πήρε την pole position -η όγδοη στην καριέρα του- ενώ τον ακολούθησε ο ομόσταβλός του Λιούις Χάμιλτον σε μια ακόμη θριαμβευτική παράσταση των Μερτσέντες. Από εκεί και πέρα, τον τρίτο καλύτερο χρόνο έκανε ο Φέτελ με Φεράρι και πιο πίσω τερμάτισαν, συμπληρώνοντας την πρώτη δεκάδα, οι Φερστάπεν, Πέρεζ, Κβίατ, Νόρις, Τζιοβινάτσι, Ράικονεν και Λεκλέρκ.

Δείτε τα δύο ατυχήματα:

Robert Kubica crashes into the wall at the castle section at Azerbaijan GP qualifying

Charles Leclerc locks up and crashes into the wall at the castle section at Azerbaijan GP qualifying

Credit: F1#F1 #Charles16 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/tjXIxM1Ucc

— Eau rouge (@Insidef1) April 27, 2019