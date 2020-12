Formula 1: Νέο ατύχημα – Στις φλόγες το μονοθέσιο του Ραϊκόνεν

Στις φλόγες τυλίχθηκε το μονοθέσιο του Κίμι Ραϊκόνεν κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών της Formula 1 στην πίστα του Άμπου Ντάμπι, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Η Alfa Romeo του Φινλανδού πιλότου παρουσίασε βλάβη, πιθανότατα στον κινητήρα, και πήρε φωτιά.

Ευτυχώς, ο Κίμι Ραϊκόνεν βγήκε άμεσα από το μονοθέσιο και οι άνθρωποι της πίστας επενέβησαν γρήγορα. Μάλιστα, και ο ίδιος ο Κίμι χρησιμοποίησε έναν πυροσβεστήρα για να σβήσει τις φλόγες.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται μόλις δύο εβδομάδες έπειτα από το σοκαριστικό ατύχημα του Ρομέν Γκροζάν στο Μπαχρέιν, όταν το όχημα του Γάλλου οδηγού της Haas χτύπησε με τεράστια ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Flames from the back of Kimi Raikkonen's car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d

— Formula 1 (@F1) December 11, 2020