Φονική λαβή αθλητή του χόκεϊ σε αντίπαλο του που χαροπαλεύει

Σάλος έχει προκληθεί στην παγκόσμια κοινότητα του χόκεϊ στον πάγο και όχι μόνο με τη φονική λαβή που έκανε ο παίκτης του χόκει σε έναν αντίπαλο του κατά τη διάρκεια του γαλλικού πρωταθλήματος.

Ο Χόλντεν Αντερσον μετά από αψιμαχία με τον αντίπαλο του Τζουλιέν Ντεσροσό, του έκανε λαβή που βλέπουμε σε αγώνες MMA και τον έριξε με το κεφάλι στον πάγο. Ο Ντεσροσό που είναι επιθετικός στην ομάδα του Μπορντό, παρότι φορούσε κράνος χτύπησε στον αυχένα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

This player has been suspended by his own team for this garbage.

Video by f/Bordeaux Nico pic.twitter.com/3ORJCfrGd2

