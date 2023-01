Φονική χιονοστιβάδα στο Θιβέτ: 28 νεκρούς ανέσυραν οι Αρχές

28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της χιονοστιβάδας που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε οροσειρά του Θιβέτ, σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι κινεζικές αρχές.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης – στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.300 στρατιώτες, πυροσβέστες και εθελοντές – ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

BREAKING: #BNNChina Reports.

According to sources, more dead were discovered on Friday after an avalanche in Tibet buried automobiles outside of a highway tunnel, bringing the death toll from 20 to 28. #China #Accident pic.twitter.com/Bjq7ePzyea

