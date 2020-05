Φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μας προτείνουν κανόνες αυτοβελτίωσης

Την Τετάρτη 6 Μαΐου, στις 7:30 το βράδυ διοργανώνεται το 4ο online Facebook Live Talk της Rise Higher, της ομάδας φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που στόχο έχει να ενημερώσει για πρωτοβουλίες που συμβαίνουν γύρω μας αλλά και να δημιουργήσουν νέες δράσεις.

Το Rise Higher θα φιλοξενήσει τρεις ομιλητές και προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα «Πως θέτω αποτελεσματικούς στόχους στην προσωπική και επαγγελματική μου ζωή;»

Ο Γιάννης Φούντης,Founder του Digital Tools Space και Head of Growth στην Owiwi θα μιλήσει για το θέμα «the ability to adapt through digital tools» δηλαδή για την αδυναμία στην δημιουργία περιεχομένου και καθημερινή χρήση εργαλείων που κάνουν την ζωή μας πιο εύκολη και μας αφήνουν περισσότερο χρόνο για να σκεφτούμε στρατηγικά την επόμενή μας κίνηση.

Η Κατερίνα Τριγώνη ασχολείται ως freelancer στο Digital Marketing, Content creation και blogging σχετικά με την προσωπική ανάπτυξη. Σκοπός της είναι να βοηθήσει ανθρώπους να εξελιχθούν με ευχάριστο τρόπο και να χτίσει ένα δίκτυο αλληλοβοήθειας. Αυτή τη Τετάρτη η Κατερίνα θα μας παρουσιάσει ”4 τρόπους για το πως να είσαι πιο αποδοτικός” που βασίζονται σε επιστημονικές έρευνες και στην δική της βιωματική εμπειρία.

Η Ευγενία Σαββίδου είναι Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, με τετραετή ειδίκευση στην Συστημική-Οικογενειακή και Εστιασμένη σε λύσεις Ψυχοθεραπεία.

Έχει παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει λάβει εκπαίδευση ως Life Coach από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Πριν από δύο χρόνια μετακόμισε στην πόλη του Βόλου και συν-ίδρυσε το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας «Αέλια Ψυχής».

Στο χώρο της, μέσα από συνεδρίες ατομικές, ζεύγους, γονέων ή οικογένειας, και τις ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και θετικής ψυχολογίας που διοργανώνει, αναζητά την συνάντηση με τους καθημερινούς ήρωες, που αποζητούν την αλλαγή και την εξέλιξη στη ζωή τους.

To link του facebook group της Rise Higher και του event:

FB group: https://bit.ly/2W3QfFj

FB event: https://bit.ly/2zah8hE