Φλόριντα: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς

Συναγερμός σήμανε στην Φλόριντα έπειτα από πυροβολισμούς έξω από ένα κλαμπ. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή της Κομητείας του Μαϊάμι, Ντέιντ Αλφρέντο Ραμίρεζ, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ τουλάχιστον 20 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Two people were killed and at least 20 others were injured in a shooting outside of a club in Hialeah, Florida, police sayhttps://t.co/a5km1c3knT

— CNN Breaking News (@cnnbrk) May 30, 2021