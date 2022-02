First Lego League στον Βόλο

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός ρομποτικής και καινοτομίας για παιδιά (First Lego League) έρχεται στον Βόλο και το 2022 και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως στρατηγικός συνεργάτης του FLL Greece και του Φιλεκπαιδευτικoύ Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου eduACT, διοργανώνει τον περιφερειακό προκριματικό Θεσσαλίας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η σεζόν 2021-2022 του διαγωνισμού ρομποτικής και καινοτομίας First Lego League (FLL), είναι γεγονός για τη Θεσσαλία! Πρόκειται για μια παγκόσμια διοργάνωση με τη μορφή διαγωνισμού και αφορά παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών. Έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ανακαλυπτική μάθηση και την αγάπη για την επιστήμη και την τεχνολογία με τον πλέον διασκεδαστικό τρόπο ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των παιδιών στις δυνατότητές τους κι ευνοώντας την ανάπτυξη πολύτιμων οριζόντιων δεξιοτήτων. Πρόκειται για μια συνεργασία της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) και του εκπαιδευτικού τομέα της LEGO® και διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 1998, σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως. Όπως και κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο FLL δημοσιεύει μια πρόκληση, που βασίζεται σε ένα ρεαλιστικό επιστημονικό πρόβλημα. Ομάδες από δύο έως και δέκα άτομα, με τουλάχιστον έναν ενήλικο προπονητή, συμμετέχουν στην πρόκληση προγραμματίζοντας ένα αυτόνομο ρομπότ για να σκοράρουν πόντους στη θεματική πίστα (Robot Game), προτείνοντας λύσεις στο πρόβλημα που έχουν ανιχνεύσει (Project) και λειτουργώντας πάντα με βάση θεμελιώδεις αξίες (Core Values).

Τη σεζόν 2021-2022, CARGO CONNECT, οι ομάδες της FIRST® θα διερευνήσουν το μέλλον των μεταφορών. Από την αποστολή πακέτων σε αγροτικές και αστικές περιοχές, μέχρι την παροχή βοήθειας σε καταστροφές και την αεροπορική διαμετακόμιση υψηλής τεχνολογίας, οι ομάδες θα φανταστούν ξανά ταχύτερες, πιο αξιόπιστες, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμες καινοτομίες στις μεταφορές που συνδέουν και αναπτύσσουν καλύτερα κοινότητες και οικονομίες σε όλο τον κόσμο. Φέτος, οι νεαροί ερευνητές μας θα αντιμετωπίσουν τις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις, με επίκεντρο τη δημιουργία ανθεκτικών υποδομών, την προώθησή της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης εκβιομηχάνισης και την προώθηση της καινοτομίας.

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, τοπικός στρατηγικός συνεργάτης και διοργανωτής του περιφερειακού αγώνα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικότερα η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΠ). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο παραλιακό συγκρότημα Παπαστράτου το Σάββατο 19/2/20, από τις 10:00 π.μ. – 16:00 μ.μ., με τη συμμετοχή 12 ομάδων και συνολικά 120 παιδιών από όλους τους νομούς της Θεσσαλίας. Στην εκδήλωση θα τηρηθούν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα για συμμετέχοντες-ουσες και εθελοντές-τριες και δεν θα επιτραπεί η είσοδος επιπλέον επισκεπτών. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί σε ζωντανή σύνδεση από το κανάλι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο διαδίκτυο.