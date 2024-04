Φινλανδία: Θύμα bullying ο 12χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε συμμαθητή του και τραυμάτισε άλλους δύο

Μεσίστιες κυματίζουν σήμερα οι σημαίες σε όλη τη Φινλανδία καθώς η χώρα θρηνεί τον θάνατο 12χρονου μαθητή που σκοτώθηκε χθες σε επίθεση με όπλο στο σχολείο του, η οποία διαπράχθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, από συμμαθητή του της έκτης τάξης του δημοτικού.

Άλλοι δύο μαθητές του σχολείου Βιέρτολα, στη Βάντα, βόρεια του Ελσίνκι, επίσης ηλικίας 12 ετών, τραυματίστηκαν σοβαρά στη χθεσινή επίθεση.

Η αστυνομία στη Φινλανδία δήλωσε σήμερα ότι το κίνητρο για τη χθεσινή επίθεση, ήταν ο εκφοβισμός. «Ο ύποπτος δήλωσε κατά τις ανακρίσεις ότι ήταν στόχος μπούλινγκ και η πληροφορία αυτή επιβεβαιώθηκε επίσης στην προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας» ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση.

BREAKING: The motive for a school shooting in Finland that left a 12-year-old boy dead was bullying, police have said

— Sky News (@SkyNews) April 3, 2024