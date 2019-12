Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 16 νεκροί από τον τυφώνα Φανφόν

Μαύρα Χριστούγεννα έκαναν στις Φιλιππίνες, καθώς ο τυφώνας Φανφόν που έπληξε τη νησιωτική χώρα, άφησε πίσω του τουλάχιστον 16 νεκρούς κι ανυπολόγιστες υλικές ζημιές. Αξιωματούχοι της υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών έδωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτόν τον πρώτο απολογισμό διευκρινίζοντας ότι αφορά το κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους.

Ο τυφώνας αυτός, που έπληξε τις ακτές των κεντρικών Φιλιππίνων το βράδυ της Τρίτης, είχε επίσης αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες υλικές ζημιές: σπίτια καταστράφηκαν και χωριά πλημμύρισαν. Πολλοί πολίτες των Φιλιππίνων, όπου η μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων είναι καθολικοί, αναγκάστηκαν να περάσουν την παραμονή ή και την ημέρα των Χριστουγέννων κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους ή σε καταφύγια ή αποκλεισμένοι σε λιμάνια μακριά από τις εστίες τους λόγω της αναστολής πολλών ακτοπλοϊκών συνδέσεων.

Ακυρώθηκαν δεκάδες δρομολόγια πλοίων και πτήσεις αεροσκαφών.

Αν και ήταν λιγότερο ισχυρός, ο Φανφόν ακολούθησε λίγο-πολύ την πορεία του τυφώνα Χαϊγιάν, του πιο καταστροφικού που έχει καταγραφεί στη χώρα, ο οποίος είχε αφήσει πίσω του 7.300 νεκρούς και αγνοούμενους το 2013, πλήττοντας κυρίως την πόλη Τακλομπάν.

Ο τυφώνας, ο οποίος σταδιακά εξασθενίζει, απομακρύνεται σιγά-σιγά από τη χώρα, ενημέρωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων.

Typhoon Phanfone has battered the central Philippines

Thousands of people have been left stranded, as ferries and flights are cancelledhttps://t.co/1HPVFqkRvM pic.twitter.com/JhVEWxY0Wk

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 25, 2019