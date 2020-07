Φιέστα Ερντογάν στην Αγία Σοφία – Διάβασε απόσπασμα από το Κοράνι (video)

Χιλιάδες πιστοί συμμετείχαν σήμερα, παρουσία του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, στην πρώτη προσευχή, εντός και πέριξ της Αγίας Σοφίας, από την μετατροπή της σε τζαμί.

Η τελετή ξεκίνησε με ανάγνωση στίχων του κορανίου από τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στη συνέχεια ακούστηκε το κάλεσμα για προσευχή από τους τέσσερις μιναρέδες που βρίσκονται γύρω από τον ναό.

Ο Ερντογάν συνοδευόμενος από υπουργούς του και φορώντας λευκή μάσκα για προστασία από την Covid-19 γονάτισε στο μπλε χαλί πριν από την έναρξη της προσευχής.

Erdogan recites holy Quran at Hagia Sophia just before the first Friday prayers in the ancient building in 86 years pic.twitter.com/FJvnKwtWbH

