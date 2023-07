Φεύγει το πουλί, έρχεται το «Χ» – Ο Ελον Μασκ θέλει να αλλάξει το λογότυπο του Twitter

Ο Έλον Μασκ θέλει να αλλάξει το λογότυπο του Twitter και το ανακοίνωσε με μια σειρά αναρτήσεων στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν ένα αρκετά καλό λογότυπο X αναρτηθεί απόψε, θα το κάνουμε να βγει σε παγκόσμια κλίμακα αύριο» έγραψε ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας.

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow

«Και σύντομα θα αποχαιρετήσουμε το εμπορικό σήμα του twitter και, σταδιακά, όλα τα πουλιά» συμπλήρωσε.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023