Fast and Furious: Σε δημοπρασία το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Πολ Γουόκερ

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ο αείμνηστος ηθοποιός Πολ Γουόκερ στο επιτυχημένο franchise ταινιών Fast & Furious, με εισπράξεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα πωληθεί σε δημοπρασία.

Ο οίκος Bonhams θα διοργανώσει διαδικτυακή δημοπρασία από τις 28 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου για την πώληση του Nissan Skyline R34 GT-R του 2000, το οποίο αποκαλεί «ένα από τα πιο διάσημα σύγχρονα αυτοκίνητα του κινηματογράφου».

Ο Πολ Γουόκερ ο οποίος πέθανε το 2013 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Μπράιαν Ο’ Κόνερ στην κινηματογραφική σειρά. Οδήγησε το αυτοκίνητο στο Fast & Furious, την τέταρτη ταινία της σειράς, η οποία κυκλοφόρησε το 2009.

