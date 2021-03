Φανέλα… ανόδου η Νίκη

Φανέλα… ανόδου θα φορά φέτος η Νίκη. Η πρώτη της εμφάνιση θα είναι με μπλε και λευκές ρίγες, η οποία θυμίζει έντονα εκείνη που χρησιμοποιούσε η βολιώτικη ομάδα το 2011-12, όταν ανέβηκε από την τρίτη στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τις εμφανίσεις που φορά την περίοδο 2020-2021 στη Φούτμπολ Λιγκ παρουσίασε χθες η ΠΑΕ Νίκη. Δεν χωρά αμφιβολία πως το Διοικητικό Συμβούλιο είχε κάπως διαφορετικά στο μυαλό του τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία δυστυχώς ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθεί με ζωντανό κοινό, αφού κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά από το ιατρικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ εξαιτίας του κορωνοϊού.

Έτσι οι «κυανόλευκοι» έκαναν την παρουσίαση μέσω του επίσημου καναλιού που διατηρούν στο You Tube (Niki Volou FC – Official You Tube Channel) και την παρακολούθησαν πολλοί φίλαθλοι. Η αγωνία έλαβε τέλος χθες στις 14.00, όταν μέσω βίντεο εμφανίστηκαν οι νέες φανέλες. Σε ρόλο… μοντέλων εμφανίστηκαν οι Αλεχάντρο Κρουθ, Άγγελος Αργύρης, Αλέξανδρος Μπιτσάκος, Κώστας Περιστερίδης και Τάσος Καραγκιόζης.

Η πρώτη εμφάνιση είναι με μπλε και άσπρες ρίγες, το παντελονάκι είναι μπλε, το ίδιο και οι κάλτσες. Εκ πρώτης όψεως μοιάζει με τη φανέλα που φορούσε η Νίκη τη σεζόν 2011-2012 και με την οποία πανηγύρισε την άνοδο από την Γ’ Εθνική στη Φούτμπολ Λιγκ με διοικητικό ηγέτη τον Ανδρέα Πάτση και προπονητή τον Περικλή Αμανατίδη.

Η δεύτερη εμφάνιση είναι ολόλευκη με ελάχιστες… μπλε πινελιές, ενώ η τρίτη είναι ολόμαυρη, προκειμένου να ξεχωρίζει όταν ο αντίπαλος φοράει επίσης μπλε και λευκό χρώμα. Οι τερματοφύλακες θα είναι ντυμένοι σε ανοικτή πράσινη απόχρωση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι φετινές εμφανίσεις, όπως και οι περσινές, δημιουργήθηκαν ειδικά για τη Νίκη και δεν τις φορά άλλη ομάδα που ανήκει στην ίδια εταιρεία ένδυσης.

Σημειώνεται ότι τη Νίκη ντύνει και φέτος η Macron, η οποία είχε επιμεληθεί και τις περσινές εμφανίσεις. Είναι ιταλική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1971, εδρεύει στην Μπολόνια και καλύπτει αρκετές ομάδες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τον ΠΑΟΚ και τη Λάτσιο.

Επίσης η ΠΑΕ ανανέωσε τη συνεργασία της με την ιστοσελίδα Car.gr, που θα είναι ο χορηγός της ομάδας και θα διαφημίζεται στη φανέλα της. Πρόκειται για γνωστή ιστοσελίδα, μέσω της οποία πραγματοποιούνται πωλήσεις καινούργιων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, καθώς και ανταλλακτικών σε όλη την Ελλάδα.