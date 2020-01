Φαναράκια έβαλαν φωτιά σε ζωολογικό κήπο – Κάηκαν 30 ζώα

Περισσότερα από 30 ζώα κάηκαν σε φωτιά που προκλήθηκε στον ζωολογικό κήπο της Δυτικής Γερμανίας τα πρώτα λεπτά του 2020 από τα φαναράκια. Ανάμεσα στα ζώα που κάηκαν ήταν πίθηκοι, μαϊμούδες, νυχτερίδες και πολλά πουλιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι αρχές.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε αμέσως μετά τους εορτασμούς για την έλευση του νέου έτους. Μάλιστα υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι είδαν φαναράκια εντός του ζωολογικού κήπου λίγο πριν ξεκινήσει η φωτιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών η πρώτη κλήση έγινε 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της πρωτοχρονιάς. Το οίκημα στο οποίο βρισκόταν οι πίθηκοι κάηκε ολοσχερώς ενώ ανάμεσα στο νεκρά ζώα ήταν πέντε ουρακοτάγκοι, δύο γορίλες, ένας χιμπατζής και πολλοί πίθηκοι. Από τις φλόγες διασώθηκαν μόνο δύο χιμπατζήδες, οι οποίοι είχαν και εκτεταμένα εγκαύματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του Krefeld τα φαναράκια είναι απαγορευμένα στην πόλη, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές της Γερμανίας και για αυτό ζήτησε από όσους είδαν τι συνέβη να καταθέσουν όσα γνωρίζουν στην αστυνομία.

Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πυροτεχνημάτων στην ΕΕ. Κάθε χρόνο την Παραμονή των Χριστουγέννων εκατοντάδες χιλιάδες λάτρεις του εντυπωσιακού αυτού θεάματος κάνουν χρήση πυροτεχνημάτων σε όλη τη χώρα.

Ο ζωολογικός κήπος για μαϊμούδες είχε ανοίξει το 1975 και με την πάροδο των ετών φιλοξένησε ουρακοτάγκους, χιμπατζήδες και γορίλες.

Germany: All animals dead after fire in the monkey house of the Krefeld zoo https://t.co/GAaldTEg7R pic.twitter.com/tIWSeMnjsw

Krefeld zoo says its entire primate house burned down and all animals inside are dead. Those killed include chimpanzees, orangutans and two gorillas, as well as fruit bats and birds. Authorities are investigating whether #NYE fireworks caused the blaze. https://t.co/5ySPxbg5vv

— Frank Jordans (@wirereporter) January 1, 2020