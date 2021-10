Φαν Βέερτ και Μπαρτόλο υποψήφιοι για το καλύτερο γκολ της 6ης αγωνιστικής

Δύο ποδοσφαιριστές του Βόλου, οι Φαν Βέερτ και Μπαρτόλο, είναι υποψήφιοι για το καλύτερο γκολ της 6ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ. Ο Ολλανδός είχε σημειώσει το πρώτο γκολ των «κυανέρυθρων» στην Τούμπα, ενώ ο Αργεντινός είχε πετύχει το δεύτερο τέρμα της ομάδας του.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Σούπερ Λιγκ:

Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Interwetten Best Goal της 6ης αγωνιστικής.

Μπείτε στο vote.slgr.gr και ψηφίστε το Interwetten Best Goal για την 6η αγωνιστική.

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου και ώρα 16:00.

Tα υποψήφια Interwetten Best Goal της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League Interwetten είναι τα ακόλουθα:

1/ Καρλίτος (6′)-Παναθηναϊκός

2/ Τ. Φαν Βέερτ-Βόλος

3/ Α. Ζίβκοβιτς (32′)-ΠΑΟΚ

4/ Ζ. Μπαρτόλο-Βόλος

5/ Α. Καμαρά-Ολυμπιακός