Facebook: Νέο σκάνδαλο; Καταγγελίες ότι πούλησε προσωπικά δεδομένα στο Netflix!

Στη δίνη ενός ίσως ακόμα σκανδάλου βρίσκεται το Facebook, το οποίο κατηγορείται από δημοσιεύσεις ότι έχει πουλήσει στο Netfilx προσωπικά μας δεδομένα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ισχυρισμούς που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στο X, η Meta φαίνεται να έχει δώσει στο Netflix πρόσβαση στις προσωπικές συνομιλίες των χρηστών στο Facebook/Messenger.

Οι δημοσιεύσεις αναφέρονται σε δικαστική κατάθεση που προέκυψε μεταξύ ομάδας καταναλωτών και της μητρικής εταιρείας του Facebook, Meta για πρακτικές απορρήτου δεδομένων.

Το έγγραφο υποστηρίζει ότι το Netflix και το Facebook είχαν μια «ειδική σχέση» και ότι το Facebook μείωσε ακόμη και τις δαπάνες για πρωτότυπο προγραμματισμό για την υπηρεσία βίντεο του Facebook Watch, ώστε να μην ανταγωνιστεί το Netflix, έναν μεγάλο διαφημιστή του Facebook. Λέει επίσης ότι το Netflix είχε πρόσβαση στο «Inbox API» της Meta που πρόσφερε στον streamer «πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στα εισερχόμενα ιδιωτικών μηνυμάτων του χρήστη του Facebook».

Αρνείται της κατηγορίες η Meta

Από την πλευρά του, ο διευθυντής επικοινωνίας της Meta, Andy Stone, αμφισβήτησε ότι το Netflix είχε πρόσβαση στα προσωπικά μηνύματα των χρηστών γράφοντας στο Χ: «Συγκλονιστικά αναληθής. Η Meta δεν μοιράστηκε τα προσωπικά μηνύματα των ανθρώπων με το Netflix. Η συμφωνία επέτρεπε στους ανθρώπους να στέλνουν μηνύματα στους φίλους τους στο Facebook για το τι έβλεπαν στο Netflix, απευθείας από την εφαρμογή Netflix. Τέτοιες συμφωνίες είναι κοινός τόπος στον κλάδο».

Shockingly untrue. Meta didn’t share people’s private messages with Netflix. The agreement allowed people to message their friends on Facebook about what they were watching on Netflix, directly from the Netflix app. Such agreements are commonplace in the industry. https://t.co/qjeC0iF9Kv

— Andy Stone (@andymstone) April 2, 2024