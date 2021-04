Facebook: Διέρρευσαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 533 εκατ. χρηστών

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 533 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook φαίνεται πως πήραν στα χέρια τους hacker και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης τα στοιχεία αυτά διέρρευσαν στο Διαδίκτυο και μάλιστα είναι προσβάσιμα δωρεάν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Business Insider, το οποίο αναμεταδίδει και το πρακτορείο Bloomberg, η διαρροή περιλαμβάνει πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, όπως τηλεφωνικούς αριθμούς, πλήρη ονόματα, τοποθεσίες, ημερομηνίες γενεθλίων, βιογραφικά στοιχεία αλλά και e-mail.

Στους χρήστες των οποίων τα στοιχεία δημοσιεύτηκαν περιλαμβάνεται και ο ίδιος ο CEO του Facebook, Μαρκ Ζάκεμπεργκ, του οποίου έχει διαρρεύσει το τηλέφωνο. Επίσης έχουν διαρρεύσει στοιχείων και άλλων στελεχών όπως των συνιδρυτών της εταιρείας, Chris Hughes και Dustin Moskovitz. Το ίδιο το Facebook υποστηρίζει πως πρόκειται για παλαιότερα δεδομένα που διέρρευσαν από το 2019 και το πρόβλημα είχε διορθωθεί τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Ο CTO της Hudson Rock (εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας), Alon Gal, με ανάρτησή του στο Twitter σημείωσε πως αυτές οι μεγάλες βάσεις δεδομένων σπανίως διακινούνται έτσι ελεύθερα στο Διαδίκτυο, διότι οι άνθρωποι που τις έχουν στα χέρια τους προσπαθούν να τις εκμεταλλευτούν οικονομικά για όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021