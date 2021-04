Facebook: Διαρροή προσωπικών δεδομένων – Πώς θα δείτε αν διέρρευσαν δικά σας στοιχεία

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 533 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook φαίνεται πως πήραν στα χέρια τους hacker και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης τα στοιχεία αυτά διέρρευσαν στο Διαδίκτυο και μάλιστα είναι προσβάσιμα δωρεάν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Business Insider, το οποίο αναμεταδίδει και το πρακτορείο Bloomberg, η διαρροή περιλαμβάνει πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, όπως τηλεφωνικούς αριθμούς, πλήρη ονόματα, τοποθεσίες, ημερομηνίες γενεθλίων, βιογραφικά στοιχεία αλλά και e-mail.

Σύμφωνα με το άρθρο, τα δεδομένα που διέρρευσαν αφορούν 32 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, 11 εκατομμύρια χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο και 6 εκατομμύρια χρήστες στην Ινδία. Όσον αφορά τη χώρα μας, διέρρευσαν τα προσωπικά δεδομένα 617.722 Ελλήνων χρηστών. Κάτι παρόμοιο συνέβη τον περασμένο Ιανουάριο, όταν παραβιάστηκε το ίδιο σύνολο δεδομένων. Εκείνη την εποχή, οι χάκερ μπορούσαν να λάβουν τις πληροφορίες δωρεάν, χρησιμοποιώντας ένα Telegram bot, σύμφωνα με δημοσίευμα του Vice.

«Πρόκειται για παλιά δεδομένα που είχαν αναφερθεί στο παρελθόν, το 2019», δήλωσε εκπρόσωπος του Facebook. «Βρήκαμε και επιδιορθώσαμε αυτό το ζήτημα τον Αύγουστο του 2019». Εκείνη την εποχή, είχε προκύψει ένα σφάλμα στην τεχνολογία της που είχε επιτρέψει τη διαρροή προσωπικών πληροφοριών των χρηστών της. Ωστόσο, όταν τέτοια δεδομένα διαρρέουν από το δίκτυο του Facebook, η εταιρεία δεν μπορεί να τα εμποδίσει να διαδοθούν στο διαδίκτυο.

Ο Αλόν Γκαλ, συνιδρυτής της ισραηλινής εταιρίας κυβερνοασφαλείας Hudson Rock, δήλωσε στο Insider πως μια βάση δεδομένων τέτοιας έκτασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκμετάλλευση των δεδομένων από κακοποιά στοιχεία προκειμένου να εξαπολύσουν προπαγανδιστικές επιθέσεις ή να επιχειρήσουν την απόκτηση του ελέγχου διαφόρων λογαριασμών. Ο Γκαλ ήταν ένας από τους πρώτους που εντόπισαν τη διαρροή των δεδομένων το περασμένο Σάββατο.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021