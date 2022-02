Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning στο 13ο Νηπιαγωγείο Βόλου

Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning με τίτλο “Forest starts from seeds in our hands” “Το δάσος αρχίζει από τους σπόρους στα χέρια μας” συμμετέχουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 13ου Νηπιαγωγείου Βόλου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιούνται δράσεις, κοινές με τους εταίρους του έργου, με σκοπό οι μαθητές να μάθουν για τα δάση, τα δέντρα, τα φυτά του δάσους και να κατανοήσουν τη σημασία των δασών. Οι μαθητές θα μάθουν για τον κύκλο των φυτών, τα διάφορα είδη δέντρων και τα οφέλη τους για τον άνθρωπο και τον κόσμο και για όλα όσα μας προσφέρει το δάσος, όπως οξυγόνο, φρούτα, βότανα, αναψυχή.

Ωστόσο είναι σημαντικό για τα παιδιά όχι μόνο να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τα δάση, αλλά και να κατανοήσουν γιατί τα χρειαζόμαστε και να αναζητήσουν τρόπους για να τα προστατέψουμε. Κατά την επικοινωνία με τους εταίρους του έργου, τα παιδιά αναζητούν λύσεις για το πώς ο καθένας από εμάς μπορεί να βοηθήσει στη διάσωση των δασών, θα μάθουν να διακρίνουν την πρόκληση φωτιάς σε ένα δάσος από φυσικά αίτια, από αμέλεια ή από πρόθεση όπως ένας εμπρησμός. θα μάθουν να νοιάζονται για τα δάση, θα γνωρίσουν για τη σημασία της αναδάσωσης και του εθελοντισμού σε μια εκστρατεία αναδάσωσης.

Η επιλογή της ενεργής μάθησης χρησιμοποιώντας δραστηριότητες STEAM και η βιωματική μάθηση μέσα και έξω από την τάξη είναι ο τρόπος για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων.