Ευρωπαϊκές Δράσεις Erasmus+ του 15ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου στον καιρό του κορωνοϊού

Ένας από τους πιο μεγάλους “ασθενείς” κατά την περίοδο της επέλασης του covid 19 στην Ευρώπη είναι τα προγράμματα Erasmus που αφορούν χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και νέους εργαζόμενους εθελοντές, οι οποίοι πλήττονται σοβαρά, στερούμενοι το δικαίωμα της γνώσης, της εμπειρίας, της εργασίας και της επιχειρηματικότητας.

Σχολεία που εκπονούν εκπαιδευτικά προγράμματα ακυρώνουν ταξίδια και δράσεις υπακούοντας κυριολεκτικά στο ένστικτο της τελευταίας στιγμής, αφού ουσιαστικά η στήριξη και η ενημέρωση βασίζονται πάντα στα γεγονότα των πρόσφατων ημερών.

Ελάχιστα σχολεία στην Ελλάδα είναι αυτά που εκπόνησαν ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ καθώς πολλοί είναι αυτοί που απογοητεύτηκαν από τις εξελίξεις στην αρχή του νέου έτους. Οι οδηγίες ασαφείς ενώ παράλληλα ο φόβος τεράστιος και δικαιολογημένος.

Ίσως το 15ο Δ.ημοτικό Σχολειο Βόλου, να είναι το τελευταίο στη χώρα μας που οργάνωσε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εν μέσω πανδημίας. Οι εταίροι που το επισκέφτηκαν -εκτός από τους Ιταλούς για τους οποίους υπήρχε απαγόρευση μετακίνησης- ήταν από την Ισπανία, Τουρκία, Β. Ιρλανδία και Κροατία.

Το πρόγραμμα που εκπονεί το σχολείο είναι το 4 L.I.F.E (Literacy and Inclusion through Fun and Entertainment), δηλαδή Μάθηση και Ένταξη με Διασκεδαστικό τρόπο.

“Είχαμε αναλάβει να επιδείξουμε πώς οι μαθητές μαθαίνουν με παιγνιώδη τρόπο στη σχολική αυλή αλλά και στους σχολικούς περιπάτους. Ταυτόχρονα οι μαθητές των ΣΤ’ και Ε’ τάξεων ανέλαβαν να παίξουν την διασκευασμένη παράσταση «Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες» στα αγγλικά. Οι εταίροι με τη σειρά τους θα παρουσίαζαν μία παράσταση κουκλοθέατρου από μια παραδοσιακή ιστορία της χώρας τους καθώς και ένα σύνολο λέξεων στην γλώσσα τους όπου θα τις δίδασκαν στα παιδιά κάθε τάξης. Χρειάστηκε βέβαια μεγάλη προσπάθεια, οργάνωση και ψυχραιμία ώστε να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα και να φροντίσουμε για την ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων.

Αρχικά, σεβόμενοι το αρνητικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί αποφασίσαμε να μην φέρουμε τους εταίρους μας στο σχολείο, όχι τουλάχιστον το πρωί παρουσία των μαθητών μας, αλλά να καταγράψουμε όλες τις δραστηριότητες των παιδιών και να τις ανεβάσουμε στο youtube. Αναπροσαρμόσαμε το πρόγραμμά μας προσθέτοντας επιπλέον δραστηριότητες και επισκέψεις σε φορείς και μουσεία ώστε να αναπληρώσουμε τις πρωινές ώρες του σχολείου. Για όλα υπήρχε μία λύση, απλά έπρεπε να ήμαστε εφευρετικοί και προσαρμοστικοί.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου ήρθαν οι εταίροι, λιγότεροι κατά τρία άτομα γιατί εκ νέου ταξιδιωτική οδηγία εμπόδισε τους Κροάτες συναδέλφους να έρθουν. Ταυτόχρονα κάποια μουσεία αρνήθηκαν να ανοίξουν στο κοινό μας. Την Τετάρτη 11 Μαρτίου έκλεισαν και τα σχολεία, η μέρα που έφυγαν οι Β. Ιρλανδοί. Την Παρασκευή έφυγαν όλοι οι συνάδελφοι μας με ανάμεικτα συναισθήματα φόβου και ικανοποίησης.H κινητικότητα είχε γίνει, το στοίχημα είχε κερδηθεί” τόνισε ο διευθυντής του σχολείου.

Δραστηριότητες που έγιναν:

Επίσκεψη στο Μουσείο Τσαλαπάτα και συμμετοχή στο Πρόγραμμα:

«Χτίζοντας με Τούβλα και Κεραμίδια».

Επίσκεψη στο Μουσείο Εκπαίδευσης στην Καλαμπάκα και επίσκεψη στα Μετέωρα

Επίσκεψη στη Μακρυνίτσα όπου έγινε επίδειξη ανίχνευσης Γεωκρυπτών

Επίσκεψη στην εκκλησία των Ταξιαρχών και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στις Μηλιές

Επίδειξη παιχνιδιών αρχαιοελληνικών χρόνων από το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

Παιχνίδια στην αυλή του σχολείου και παντομίμας και μουσικοκινητικά παιχνίδια, που ανεβάσαμε στο youtube

Θεατρική παράσταση : Α Journey Around the World but not in 80 Days,που επίσης ανέβηκε στο Youtube

“Η πιο μεγάλη απογοήτευση ήταν ότι δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε τις πόρτες του σχολείου μας και να εμπλέξουμε ενεργά τους μαθητές μας στην όλη διαδικασία. Μεγάλο μέρος της δουλειάς μας και της προσπάθειας των παιδιών μας δε φάνηκε όσο θα επιθυμούσαμε. Η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και των γονέων τους με τους φιλοξενούμενους ανύπαρκτη.

Αν και ήταν μια κινητικότητα πολύ διαφορετική απ’ ό,τι συνηθίσαμε τόσα χρόνια, με ανατροπές της τελευταίας στιγμής και άγχος, αποδείξαμε ότι ένα Erasmus πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Το μέλλον για τις σχολικές κινητικότητες προβλέπεται δύσκολο αλλά τουλάχιστον μάθαμε να προσαρμοζόμαστε στις νέες προκλήσεις”, ανέφερε.