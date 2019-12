Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2019: Στον Γιώργο Λάνθιμο το Βραβείο Σκηνοθεσίας

Το βράδυ του Σαββάτου (7/12) πραγματοποιήθηκε η 32η τελετή απονομής για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου στο House of the Berliner Festspiele με μεγάλο απόντα τον νικητή των πιο σημαντικών βραβείων της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας για την ταινία «Η Ευνοούμενη» («The Favourite»). Ωστόσο, ο Λάνθιμος δεν βρέθηκε στην 32η τελετή απονομής για να παραλάβει το βραβείο και στη θέση του στη σκηνή ανέβηκε ο παραγωγός της ταινίας.

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Ευνοούμενη σάρωσαν με 8 συνολικά βραβεία: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Γυναικείας Ερμηνείας, Καλύτερης Κωμωδίας, Μοντάζ, Φωτογραφίας, Ενδυματολογίας, Μαλλιών και Μέικ Απ.

Η Ολίβια Κόλμαν κέρδισε το Α′ Γυναικείο για το ρόλο της βασίλισσας Αν και έστειλε τις ευχαριστίες της μέσα από βίντεο που προβλήθηκε κατά την τελετή: «Σας ευχαριστώ όλους. Συγγνώμη που δεν είμαι εκεί. Αλλά σήμερα είναι το ένα μοναδικό ρεπό μου. Οπότε παίζω με τα παιδιά μου και τα ζώα μου. Σας ευχαριστώ τόσο για αυτή την τιμή όμως. Και να περάσετε καλά στο after party. Όλοι είστε κούκλοι με τα καλά σας!».

Δείτε όλους τους νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου 2019.

Η μοναδική Σάντι Πάουελ, Καλύτερη Ευρωπαία Ενδυματολόγος για την «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου και η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί.

Πηγή: Έθνος