Ευκαιρίες εργασίας για τους νέους στη βιώσιμη αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

Στην Ελλάδα απασχολούνται ήδη περίπου 32.000 εργαζόμενοι στην αλιεία και 6.500 στην ιχθυοκαλλιέργεια, τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο τροφίμων παγκοσμίως, την ώρα που και οι δύο αυτοί κλάδοι της Γαλάζιας Οικονομίας υπόσχονται ακόμα περισσότερες προοπτικές απασχόλησης. Αυτές οι προοπτικές απασχόλησης και τα επαγγέλματα θα συζητηθούν και αναλυθούν από εξειδικευμένους επαγγελματίες στο 3ο blueTALK, απαντώντας live και σε ερωτήσεις του κοινού.

Το 3ο blueTALK διοργανώνεται από τη Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε., υπό την αιγίδα του Junior Achievement Greece, την Τετάρτη 16/2, στις 16.00 και θα μεταδοθεί ζωντανά στο facebook στη σελίδα της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας BlueGeneration Project Greece, που έχει σκοπό να βοηθήσει τους νέους να γνωρίσουν τα επαγγέλματα της θάλασσας και να βρουν τη θέση εργασίας που τους ταιριάζει στη Γαλάζια Οικονομία.

Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες στο 3ο blueTALK είναι η κ. Ισμήνη Μπογδάνου, διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), ο κ. Σάββας Σμυρνάκης, ιχθυολόγος, πρόεδρος Ιχθυεμπόρων Ιχθυόσκαλας Πειραιά, και ο κ. Νίκος Θεράπος, διευθυντής Πολιτικής και Οικονομικών Enaleia. Τη συζήτηση συντονίζει η κ. Μαριάννα Τερζιδάκη, blue generation career coach, Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε.

Με άδεια του υπουργείου Παιδείας, το Blue Generation Project, φέρνει τους νέους σε επαφή με όλους τους κλάδους της Γαλάζιας Ανάπτυξης, μέσα από παρουσιάσεις σε σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχετικούς φορείς. Στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα για δωρεάν mentoring επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και επίσκεψης σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων (study visits) του κλάδου. Παράλληλα, προσφέρονται ευκαιρίες δωρεάν εκπαίδευσης και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας με έμφαση στη ναυτική τέχνη και τη βιωσιμότητα των ωκεανών. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν αναπτυχθεί δωρεάν ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στη Γαλάζια Οικονομία: Οδηγός Καριέρας και το Blue Career job platform, στην οποία οι εργοδότες αναρτούν δωρεάν αγγελίες για ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού.

Με κεντρικό μήνυμα «I am on board», την ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία υποστηρίζουν ολοένα και περισσότεροι φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται: Junior Achievement Greece, Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA, Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), Enaleia, Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος Αθηνών «Ο Ήφαιστος», Σχολές ΩΜΕΓΑ, Κοινωνική Επιχείρηση Knowl διά βίου μάθησης, Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (E.Kε.Π.Ε.Κ.), Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε), Academy of Entrepreneurship, PremiumConsulting, Aephoria.net, BlueGrowth, Blog Great Greek Big Blue, YOUTHshare project, EviaIsland Κοιν. Σ. Επ., neolaia.gr, epixeiro.gr, Greek Travel Pages, yourpulses.com, insider.gr/.

Σύνδεση την Τετάρτη 16/22, στις 16.00, στο Facebook BlueGeneration Project Greece.

Περισσότερες πληροφορίες: Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε., τηλ. +30 210 6772129, email: [email protected], Website: Blue Generation, LinkedIn: Blue Generation project, Facebook: Blue Generation project, Twitter: BlueGeneration, Instagram: blue_generation_project.