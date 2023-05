Έξυπνο αλλά και θλιβερό: Γυναίκες εφηύραν την «μπλούζα του μετρό» για να προστατεύονται από τα «περίεργα» βλέμματα αντρών

Ένα Σάββατο με περίπου 27 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Υόρκη, η Claire Wenrick αποφάσισε να χαλαρώσει στην ταράτσα ενός φίλου της. Για την περίσταση φόρεσε ένα κοντό μπλουζάκι και μια μίνι φούστα. Αλλά, πριν φύγει έβαλε από πάνω μία φαρδιά λευκή μπλούζα… για να καλύψει τα πάντα.

Πρόκειται για ένα έξυπνο -αλλά ταυτοχρόνως λυπηρό- κόλπο που έμαθε από το TikTok: Χρησιμοποιήστε μία πρόχειρη «μπλούζα του μετρό» για να κρύψετε το πραγματικό ρούχο που σκοπεύετε να φορέσετε. Αυτό θα αποτρέψει τους περίεργους από το να σας κοιτάζουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησης…

«Είναι ένας τρόπος για να προστατευτώ όταν πηγαίνω από το σημείο Α στο σημείο Β», λέει η Wenrick. «Δεν θέλω να γίνω στόχος, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό», προσθέτει.

Τη φοράμε «ώστε να μην μας ενοχλούν οι περίεργοι»

Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης λατρεύουν να βγάζουν τα χειμερινά τους ρούχα μόλις τα πρώτα σημάδια της άνοιξης εμφανιστούν στην πόλη. Αλλά για τις γυναίκες ο ζεστός καιρός μπορεί επίσης να φέρει ανεπιθύμητη προσοχή, όπως γράφει η Guardian.

Όχι ότι θα έπρεπε. Υπάρχουν ελάχιστες αποδείξεις ότι η παρενόχληση ή η επίθεση οφείλεται στο τι φοράει το θύμα και η ενδυμασία δεν αποτελεί ποτέ δικαιολογία για τα άκοσμα σχόλια στον δρόμο. Παρόλα αυτά, όποια δεν θέλει να το ρισκάρει μπορεί να χρησιμοποιήσει την μπλούζα του μετρό, η οποία είναι επίσης γνωστή ως «outfit dampener».

Όλοι έχουν στην ντουλάπα τους μία «μπλούζα του μετρό»: ένα φαρδύ, «αδιάφορο» ρούχο που προορίζεται να αποσπάσει τα βλέμματα από το σώμα. Όπως έγραψε χρήστης του TikTok: «Είναι ένα oversized μπλουζάκι που φοράμε πάνω από χαριτωμένα ρούχα, ώστε να μην μας ενοχλούν οι περίεργοι άντρες στο τρένο».

«Μακάρι να μην ήμουν υποχρεωμένη να φοράω και να ήταν ασφαλές να μπορώ να φοράω ό,τι θέλω», σχολιάζει η 24χρονη Wenrick.

«Το βλέμμα αυτό το νιώθεις»

Η 19χρονη Ajana Grove μετακόμισε στη Νέα Υόρκη από τη Νεμπράσκα. «Έμαθα γρήγορα ότι μπορώ να κυκλοφορώ και να κάνω ό,τι θέλω, αρκεί να είμαι “σκεπασμένη”», είπε. «Κάθε φορά που ξεχνάω την μπλούζα μου στο μετρό, το μετανιώνω αμέσως και σκέφτομαι να γυρίσω πίσω».

Η Grove έχει μερικές ειδικές μπλούζες που προσπαθεί να έχει στην τσάντα της και ενθαρρύνει τις φίλες της να κάνουν το ίδιο. «Το έχω παρατηρήσει από τότε που μετακόμισα εδώ -το ανδρικό βλέμμα, το νιώθεις», είπε. «Ακόμα και αν δεν δίνω σημασία, αν κάποιος με κοιτάζει επίμονα, το νιώθω».

Ανάγκη ο κόσμος να καταλάβει πώς είναι η καθημερινότητα μίας γυναίκας

Η Leora Tanenbaum είναι η συγγραφέας του βιβλίου I Am Not a Slut: Slut-Shaming in the Age of the Internet και επίσης καταγράφει ρατσιστικούς και σεξιστικούς ενδυματολογικούς κώδικες που συμβαίνουν στα σχολεία στον λογαριασμό της στο Instagram. «Νομίζω ότι είναι υπέροχο που αυτά τα TikToks ευαισθητοποιούν για τη ζημιά που προκαλείται από τη σεξουαλική παρενόχληση και την επίθεση σε δημόσιους χώρους», δηλώνει.

«Ας ελπίσουμε ότι περισσότεροι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν τώρα πόσο τρομακτικό μπορεί να είναι απλά να περνάς τη μέρα σου, ακόμα και να παίρνεις το μετρό, ως γυναίκα».

Αν και αυτό το «κόλπο» μπορεί να κάνει τις γυναίκες να αισθάνονται λιγότερο ευάλωτες, η Tanenbaum προσθέτει ότι δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί προϋπόθεση. «Αν κάποιαν δεν φοράει “μπλούζα του μετρό” πάνω από τα ρούχα της και πέσει θύμα, δεν έκανε τίποτα κακό».

Αν και η Νέα Υόρκη είναι μία από τις ασφαλέστερες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, οι New York Times παρατήρησαν ότι τα ποσοστά βίαιων εγκλημάτων στο μετρό έχουν αυξηθεί από το 2019. Περισσότερες γυναίκες αποφεύγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν μπορούν να το αποφύγουν: μια έρευνα σε επιβάτες που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο διαπίστωσε ότι το 41% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά το μετρό. Από αυτούς τους ανθρώπους, το 44% δήλωσε ότι αυτό οφείλεται σε ανησυχίες για την προσωπική τους ασφάλεια.

Πηγή: Έθνος