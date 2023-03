Εξελίξεις στη Βρετανία: Επιστρέφει στις οθόνες του BBC o Γκάρι Λίνεκερ

Επιστρέφει στο BBC ο Γκάρι Λίνεκερ καθώς οι δύο πλευρές τα βρήκαν. Ο Άγγλος παλαίμαχος άσος και παρουσιαστής της πιο επιτυχημένης αθλητικής εκπομπής στην αγγλική τηλεόραση επιστρέφει στην παρουσίαση του «Match of the Day» το Σαββατοκύριακο.

O Γενικός Διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι δήλωσε πως «Ο Γκάρι είναι ένα πολύτιμο κομμάτι του BBC και ξέρω πόσα πολλά σημαίνει το BBC για τον Γκάρι και ανυπομονώ να παρουσιάσει την κάλυψή μας για τους αγώνες της Premier League το ερχόμενο Σαββατοκύριακο».

Επίσης, ανακοίνωσε ότι το μέσο θα ξεκινήσει μια ανεξάρτητη επανεξέταση των κατευθυντήριων γραμμών του για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες εκτός ειδήσεων και επίκαιρων θεμάτων, όπως ο Λίνεκερ.

Ο ίδιος δήλωσε σχετικά στο Twitter ότι είναι περήφανος που εργάζεται για το βρετανικό μέσο και «ανυπομονεί να επιστρέψει στον αέρα».

Η απόφαση του BBC να βάλει στον «πάγο» τον δημοφιλή παρουσιαστή λόγω της κριτικής που άσκησε στη βρετανική κυβέρνηση για τη μεταναστευτική πολιτική που θέλει να εφαρμόσει, είχε μετατραπεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το κύμα συμπαράστασης προς τον Λίνεκερ, τον αποκαλούμενο και «Mr Nice Guy», υπήρξε πρωτοφανές. Ο άνθρωπος τον οποίο ακολουθούν 8,8 εκατ. followers στο twitter, πέραν της μεγάλης στήριξης που δέχθηκε απ’ το κοινό, είχε ως συμμάχους κι όλους τους συνεργάτες του, οι οποίοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ιστορική εκπομπή Match of the Day δίχως τον Λίνεκερ στο πλευρό τους.

To χρονικό της κρίσης

Όλα άρχισαν όταν ο Λίνεκερ άσκησε κριτική στην μεταναστευτική πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης, παρομοιάζοντάς την με την Γερμανία των 30s. Η διοίκηση του BBC ζήτησε απ’ τον Λίνεκερ να απολογηθεί δημόσια αποσύροντας το επίμαχο σχόλιο κάτι που αρνήθηκε να πράξει ο δημοφιλής παρουσιαστής. Έτσι αποφασίστηκε να… αποσυρθεί -κι όχι να απολυθεί σε πρώτη φάση- απ’ την εκπομπή μέχρι να βρεθεί μια κοινή γραμμή συμφωνίας. Τούτο συνέβη διότι υπάρχουν συμβόλαια σε ισχύ που θέτουν περιορισμούς στους παρουσιαστές του BBC ως προς τη χρήση των social media όπου δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται δημοσίως «για κομματικά και πολιτικά ζητήματα ή πολιτικές διαμάχες».

Ακολούθησε ένα πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης υπέρ του Λίνεκερ που φέρνει το BBC σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και την ιστορική εκπομπή Match of the Day σε μια πρωτοφανή κατάσταση. Κι αυτό διότι στην εκπομπή του Σαββάτου (11/3) για πρώτη φορά μετά από 59 χρόνια δεν υπήρξε ούτε κεντρικός παρουσιαστής, ούτε πάνελ με σχολιαστές, ούτε καν περιγραφή και σχολιασμός αγώνων!

Άπαντες αποσύρθηκαν με δημόσιες δηλώσεις σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον Λίνεκερ. Ακόμα και η Ένωση Ποδοσφαιριστών έδωσε το ελεύθερο στους ποδοσφαιριστές να μην κάνουν δηλώσεις στο BBC εφόσον το επιθυμούν! Παράλληλα στα social media έγινε hashtag το #motd boycott με το οποίο οι χρήστες ζητούν να γίνει μποϊκοτάζ στην εκπομπή του Σαββάτου που ουσιαστικά θα βγει στον αέρα δίχως πρόσωπα και δίχως φωνή!

Το Match of the Day είναι η μακροβιότερη ποδοσφαιρική εκπομπή στον κόσμο. Άρχισε το 1964 κι απ’ το 1970 έχει την ίδια θεματική δομή με εκατομμύρια τηλεθεατές να είναι φανατικοί του προγράμματος. Το Match of the Day παραμένει η πιο δημοφιλής ποδοσφαιρική εκπομπή κάτι που εν πολλοίς οφείλεται και στον Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος παρουσιάζει το σόου επί δύο δεκαετίες.

Σε ένδειξη συμπαράστασης στον Λίνεκερ, πρώτος δήλωσε ότι αποσύρεται απ’ την εκπομπή ο άλλοτε κανονιέρης της Άρσεναλ Ίαν Ράιτ κι ακολούθησε λίγο αργότερα ο άλλος θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου και νυν τηλεσχολιαστής Άλαν Σίρερ αλλά και το υπόλοιπο πάνελ. Επίσης, αποσύρονται και οι σχολιαστές των αγώνων. Ως εκ τούτου δεν θα υπάρξουν ούτε περιγραφές, ούτε σχολιασμός αγώνων για πρώτη φορά! Παράλληλα, υπέρ του Λίνεκερ έχει προκληθεί ένα κύμα συμπαράστασης και στα social media -και όχι μόνο- καθώς γίνεται λόγος για ξεκάθαρη λογοκρισία απ’ την πλευρά του BBC και μάλιστα για κάτι που δεν ειπώθηκε στον αέρα του καναλιού.

Πολλοί ζητούσαν παραιτήσεις από το βρετανικό δίκτυο, ακόμη και τους διευθυντή, ενώ θέση για το ζήτημα αναγκάστηκε να πάρει και ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για θέμα του BBC κι όχι της κυβέρνησης. «Ελπίζω ότι η τρέχουσα κατάσταση μεταξύ του Γκάρι Λίνεκερ και του BBC θα επιλυθεί εγκαίρως, αλλά αναμφίβολα είναι θέμα δικό τους, όχι της κυβέρνησης», είχε δηλώσει.

Πηγή: Έθνος