Εξάμηνη παράταση στη διασύνδεση του POS με τις ταμειακές μηχανές ζητά το Επιμελητήριο Μαγνησίας

Εξάμηνη παράταση στη διασύνδεση του POS με τις ταμειακές μηχανές χωρίς κανένα πρόστιμο ζητά με παρέμβασή του στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην επιστολή «τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουμε εκατοντάδες καταγγελίες από όλους τους κλάδους-μέλη μας αναφορικά στην αδυναμία διασύνδεσης του POS με τις ταμειακές τους μηχανές.

Μάλιστα, από 1 Μαρτίου είναι ορατό το ενδεχόμενο να επιβληθούν πρόστιμα 10.000 ευρώ, σε χιλιάδες επαγγελματίες χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Στις καταγγελίες που γίνονται, τα μέλη μας αναφέρουν ότι ενώ έχουν γίνει αναβαθμίσεις των POS, γίνονται μπαλάκι ανάμεσα στην ΑΑΔΕ, στις τράπεζες και τις εταιρείες των POS, χωρίς κάνεις να λύνει το πρόβλημα της διασύνδεσης.

Την ίδια ώρα, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγκρίσεις για τα vouchers του τελευταίου κύκλου, ενώ ο 4ος κύκλος, στον οποίο θα περιλαμβάνονται και τα all in one συστήματα καθυστερεί, πληροφορούμαστε δε, ότι αφενός δεν είναι διαθέσιμα ακόμα από τις τράπεζες, αφετέρου απαιτείται χρόνος για την εγκατάστασή τους και την εκπαίδευση των επιχειρήσεων.

Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε το πρόβλημα τέθηκε από βιοτεχνικά σωματεία και συναδέρφους της Αττικής σε συνάντηση που είχαν στις 23 Φεβρουαρίου με εκπροσώπους του Υπουργείου, οι οποίοι μάλιστα τόνισαν ότι μόλις το 15% των επαγγελματιών έχουν καταφέρει να πραγματοποιήσουν τη σύνδεση, ενώ το υπόλοιπο 85% είναι στον αέρα!

Επίσης, πολλά προβλήματα παρατηρούνται στην εφαρμογή του κλειδωμένου ΦΠΑ

όπου από 01/01/2024 υποχρεωτικά προσυμπληρώνονται τα έσοδα-έξοδα κατά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο myDATA. Η συγκεκριμένη ρύθμιση πρέπει να εφαρμοστεί μόνο πιλοτικά έως ότου ομαλοποιηθεί η λειτουργία της πλατφόρμας και επιλυθούν όλα τα τεχνικά προβλήματα.

Για όλους αυτούς τους λόγους αιτούμαστε την εξάμηνη παράταση στην διαδικασία

διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS ώστε αφενός μεν να δοθεί όλος ο αναγκαίος χρόνος για να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις, αφετέρου δε να επιτευχθεί ο στόχος της μετάβασης της φορολογικής διοίκησης στην ψηφιακή εποχή».