Έξαλλοι οι κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί το νέο λογότυπο του Twitter που αναβοσβήνει ενοχλητικά

Προβλήματα δημιουργεί το νέο λογότυπο του Twitter στο κτίριο της εταιρείας του Σαν Φρανσίσκο. Το μεγάλο Χ που αντικατέστησε το γνωστό γαλάζιο πουλί, αναβοσβήνει έντονα και έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από αξιωματούχους της πόλης όσοι και από κατοίκους.

Την Παρασκευή, η εταιρεία έστησε το Χ στην οροφή της έδρας της στην Market Street, προς απογοήτευση των γειτόνων που παραπονέθηκαν για τα ενοχλητικά φώτα. Μάλιστα το τμήμα επιθεώρησης κτιρίων του Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα.

Ο Μασκ, ο οποίος εξαγόρασε το Twitter τον Οκτώβριο του 2022 έναντι 44 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα παραμείνει στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο ίδιος μετέφερε την έδρα της Tesla από την Καλιφόρνια στο Τέξας το 2021. Η διατήρηση της X στο Σαν Φρανσίσκο θα μπορούσε να είναι ένα καλό σημάδι για την πόλη που αγωνίστηκε να ανακάμψει από την πανδημία.

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD

— Christopher J. Beale (@realchrisjbeale) July 29, 2023