Εξαιρετικός ο ΝΟΒΑ στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα καγιάκ και S.U.P.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κάνοε-Καγιάκ και S.U.P., που πραγματοποιήθηκαν στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά στο Μαραθώνα.

Περισσότεροι από 250 αθλητές και αθλήτριες από 30 Σωματεία συμμετείχαν στις κατηγορίες παίδων-κορασίδων, εφήβων-νεανίδων και ανδρών-γυναικών και αγωνίστηκαν για τρεις ημέρες πραγματοποιώντας τους καλύτερους αγώνες τη χρονιά που πέρασε, παρά τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν.

Σημειώνεται ότι πάρθηκαν όλα τα υγειονομικά μέτρα σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο και εξελίχθηκαν όλα θαυμάσια.

Ο ΝΟΒΑ συμμετείχε με επτά αθλητές στο καγιάκ. Πρόκειται για τους Μπασδάνη Αθανάσιο, Σιάτρα Βασίλειο, Σουγγάρη Δημήτριο, Σπυρέλη Δημήτριο, Σιρίν Κωνσταντίνο, Σιάτρα Ευάγγελο και Σπυρέλη Μαριέτα και τρεις αθλήτριες στο S.U.P. που ήταν οι: Τσαούτου Πέννυ, Τσίρου Εύη και Τσώνη Δήμητρα, κατακτώντας ένα χρυσό μετάλλιο και ένα χάλκινο στο Καγιάκ και τέσσερα χρυσά στο S.U.P. (Όρθια Σανιδοκωπηλασία)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Καγιάκ

Χρυσά μετάλλια: Τετραπλό Εφήβων με τους Σουγγάρη Δημήτριο, Σπυρέλη Δημήτριο, Σιρίν Κωνσταντίνο και Σιάτρα Ευάγγελο.

Χάλκινο μετάλλιο: Διπλό Καγιάκ Παίδων με τους Σιρίν Κωνσταντίνο και Σιάτρα Ευάγγελο

5ες θέσεις: Μικτό Παίδων-Κορασίδων με τους Σπυρέλη Μαριέτα. Σιρίν Κωνσταντίνο και Διπλό Εφήβων με τους Σουγγάρη Δημήτριο, Σπυρέλη Δημήτριο.

6η θέση: Τετραπλό Ανδρών με τους Σουγγάρη Δημήτριο, Σπυρέλη Δημήτριο, Μπασδάνη Αθανάσιο, Σιάτρα Βασίλειο.

S.U.P.

Χρυσά μετάλλια: Τσαούτου Πένυ (κατηγορία Γυναικών) με σκάφος 14’00’’ και με σκάφος 12’6’’ και Τσίρου Εύη (κατηγορία Γυναικών) με σκάφος 14’00’’ και με σκάφος 12’6’’

5η θέση: Τσώνη Δήμητρα (κατηγορία Γυναικών) με σκάφος 14’00’’.

Επίσης η ομάδα του ΝΟΒΑ μετέβη στον Σχινιά του Μαραθώνα η ομάδα του ΝΟΒΑ. Αποτελείται από πέντε αθλητές που έλαβαν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης Καγιάκ

Ο πρόεδρος του ΝΟΒΑ κ. Χαράλαμπος Τσουκαλάς και τα μέλη του Δ.Σ. συγχαίρουν τους παραπάνω αθλητές και αθλήτριες, τους προπονητές και την εφορεία των τμημάτων Καγιάκ και S.U.P. για τις επιτυχίες τους και εύχονται καλή επιτυχία στη συνέχεια στους μικρούς αθλητές του ομίλου.