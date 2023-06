Εξαφάνιση υποβρυχίου στον Τιτανικό: Τα πέντε σενάρια για την τύχη του – Υπήρξε βραχυκύκλωμα ή παγιδεύτηκε;

Αν και είναι εξαιρετικά νωρίς για τους ειδικούς να δώσουν εξηγήσεις για το τι μπορεί να πήγε στραβά με το τουριστικό υποβρύχιο «Titan», κυκλοφορούν κάποια σενάρια όπως – από το να μπλέχτηκε στα συντρίμμια του Τιτανικού έως το να υπέστη βλάβη στην παροχή ενέργειας ή επικοινωνίας.

Γεγονός είναι πάντως ότι, το «Titan» παραμένει άφαντο από την Κυριακή, κατά την διάρκεια καταβύθισής του προς το ναυάγιο του Τιτανικού. Οι προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων για τον εντοπισμό του σκάφους είναι μάλλον δυσοίωνες.

Τα πέντε σενάρια για την τύχη του υποβρυχίου

Όπως επισημαίνει το CNN παραθέτοντας τα ακόλουθα σενάρια:

1. Ένας μεγάλος κίνδυνος είναι η διακοπή ρεύματος, η οποία θα μπορούσε να έχει προκαλέσει την απώλεια επικοινωνίας, δήλωσε ο Eric Fusil, ειδικός σε υποβρύχια και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας. «Ορισμένα υποβρύχια διαθέτουν γεννήτρια αλλά δεν είναι σαφές αν το σκάφος «Titan» είχε εφεδρικό σύστημα ενέργειας όταν χάθηκε από τα ραντάρ», πρόσθεσε.

2.Ένα βραχυκύκλωμα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά στο τουριστικό υποβρύχιο, το οποίο όχι μόνο θα κατέστρεφε τα συστήματα επικοινωνίας του, αλλά θα προκαλούσε τοξικές αναθυμιάσεις σε έναν μικρό, κλειστό χώρο – ένα σημαντικό κίνδυνο για τους επιβαίνοντες, υπογράμμισε ο Αυστραλός καθηγητής.

3. Να έχει πλημμυρίσει. Αυτός είναι ένας κίνδυνος που ελλοχεύει για όλα τα τουριστικά σκάφη που βρίσκονται κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού καθώς δέχονται τεράστια πίεση. Πάντως, το σκάφος «Titan» είναι εξοπλισμένο με ένα καινοτόμο σύστημα ασφαλείας που παρακολουθεί την πίεση στο σκάφος και ενεργοποιεί μια προειδοποίηση στον χειριστή του εάν εντοπιστούν προβλήματα.

4. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να έχει παγιδευτεί κάπου. Με ισχυρά υποβρύχια ρεύματα και τα συντρίμμια του Τιτανικού στον πυθμένα του ωκεανού, υπάρχει πιθανότητα το υποβρύχιο να έχει παγιδευτεί ή μπλοκαριστεί στη διάρκεια της πορείας του, δήλωσε ο Eric Fusil.

