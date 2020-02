Έβρος: Ολονύχτια μάχη στα σύνορα – Ενταση με χρήση δακρυγόνων από την ΕΛ.ΑΣ.

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες για το προσφυγικό καθώς μετά το θάνατο 33 Τούρκων στρατιωτών στο Ιντλίμπ της Συρίας η Τουρκία άνοιξε τα σύνορα προς την Ευρώπη για πρόσφυγες και μετανάστες. Σύμφωνα με πληροφορίες από ΜΜΕ της Θράκης, ένταση επικράτησε στην περιοχή του Έβρου όλο το βράδυ. Η αστυνομία, ενισχυμένη με νέες δυνάμεις, «απάντησε» με ρίψη δακρυγόνων επιχειρώντας να τους αναχαιτίσει.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο δημοσιογράφος του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, Γιώργος Χρηστίδης, ανέφερε ότι πρόσφυγες και μετανάστες βρέθηκαν επί πολλές ώρες στον Εβρο, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να περάσουν στην Ελλάδα.

Happening now in Kastanies #Evros where hundreds of migrants and refugees are trapped between Greece and Turkey, after Ankara stopped border controls and allowed -if not actively pushed- them there to pressure Europe. Greek police deter any crossing attempt with tear gas pic.twitter.com/M78yuSBNqQ — Giorgos Christides (@g_christides) February 28, 2020

Happening now: Greek military arrest migrants near the Turkish border in #Evros. Large number have made it to Greece despite unprecedented border control measures taken today by Athens, after Turkey stopped controls and sent hundreds of people to the gates of the EU pic.twitter.com/0m1UN83jk2 — Giorgos Christides (@g_christides) February 29, 2020

Το Σάββατο το πρωί η εικόνα παραμένει η ίδια. όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του Der Spiegel εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες παραμένουν στις Καστανιές, ενώ η ρίψη δακρυγόνων συνεχίζεται κάθε φορά που πλησιάζουν προς τα σύνορα. Ο πρόσφυγας που τράβηξε το παρακάτω βίντεο δήλωσε ότι φοβούνται να γυρίσουν πίσω και σκοπεύουν να παραμείνουν στο σημείο που βρίσκονται.

#Evros this morning: hundreds of migrants and refugees remain stuck at Kastanies crossing point Tear gas deterrence by Greek authorities continues when they get too close to police cordon Refugee who shot this video says they are afraid to go back, intend to stay pic.twitter.com/wwL32OIGD1 — Giorgos Christides (@g_christides) February 29, 2020

Οι ελληνικές αρχές την Παρασκευή προχώρησαν στο κλείσιμο του συνοριακού σημείου διέλευσης στις Καστανιές Εβρου λόγω συγκέντρωσης, από την τουρκική πλευρά, σημαντικού αριθμού ατόμων (μεταναστών- προσφύγων) με πρόθεση να εισέλθουν στη χώρα. Kυβερνητικές πηγές τονίζουν πως ο σχεδιασμός προβλέπει ότι μόνο όσοι έχουν χαρτιά και είναι νόμιμοι θα περνούν στην Ελλάδα και κανείς άλλος. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αποτρέψει την αθρόα είσοδο από τα σύνορά της όσων δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα και στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, από τα τελωνεία θα διέρχονται όσοι διαθέτουν visa και τα προβλεπόμενα έγγραφα, ενώ στις περιπτώσεις όπου επιχειρείται παράνομη είσοδος από μεγάλο αριθμό μεταναστών αυτά θα κλείνουν.

«Δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε περισσότερους πρόσφυγες», διαμηνύει η Άγκυρα και η DW σε δημοσίευμά της κάνει μια καταγραφή των δεδομένων μέχρι στιγμής. Μετανάστες και πρόσφυγες έχουν συγκεντρωθεί στην νεκρή ζώνη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στην Αδριανούπολη. Παρόμοια εικόνα διαμορφώνεται και στο Ντικιλί κοντά στο Αϊβαλί απέναντι από την Μυτιλήνη. Στο μεταξύ η Άγκυρα απάντησε με αεροπορικές επιδρομές και βαρύ πυροβολικό σφυροκοπώντας πάνω από 200 γνωστές θέσεις του στρατού του πρόεδρου Άσαντ γύρω από το Ιντλίμπ.

Στο μέτωπο της διπλωματίας την ημέρα σφράγισε η δήλωση του Τούρκου υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ που φωτογράφισε τη Ρωσία ως υπαίτιο της αεροπορικής επίθεσης όταν είπε πως «ήξεραν καλά που βρισκόταν το τουρκικό κομβόι» για να απαντήσει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ότι την επιδρομή πραγματοποίησαν οι δυνάμεις του Άσαντ και όχι η ρωσική αεροπορία. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος των τούρκων στρατιωτών, η Μόσχα άσκησε πίεση για να σταματήσει η επίθεση. Πάντως το Κρεμλίνο δήλωσε ότι το τουρκικό κομβόι χτυπήθηκε σε σημείο που δεν έπρεπε να βρισκόταν.

120.000 πρόσφυγες έτοιμοι να μετακινηθούν προς την Ελλάδα

Το μεσημέρι της Παρασκευής οι Πούτιν και Ερντογάν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία όπου αποφασίστηκε να ξεκινήσει άμεσα νέες κύκλος διαπραγματεύσεων με το ρωσικό κλιμάκιο στην Άγκυρα. Η συνάντηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας στην Άγκυρα.

Όπως αναφέρει η DW, η Τουρκία ζητά τη συνδρομή της διεθνούς κοινότητας για μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στο Ιντλίμπ και πιέζει με το προσφυγικό δηλώνοντας ότι δεν μπορεί πλέον να φιλοξενήσει περισσότερους πρόσφυγες. Πλέον τα τουρκικά παράλια και τα χερσαία σύνορα με την Ελλάδα είναι ανεξέλεγκτα μέχρι νεωτέρας. 120.000 πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται ήδη κοντά στα παράλιες για να μετακινηθούν προς την Ελλάδα.Αυτή η βραδιά καθώς και το Σαββατοκύριακο θα είναι κρίσιμα για την επόμενη μέρα τόσο στην ρήξη Άγκυρας – Μόσχας, όσο και στο προσφυγικό.

Πηγή: Έθνος