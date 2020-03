Έβρος: Μεγάλη φωτιά από πρόσφυγες και μετανάστες μια ανάσα από τον φράχτη

Για άλλη μία μέρα ομάδα προσφύγων και μεταναστών με τη βοήθεια των τουρκικών δυνάμεων κατευθύνθηκαν προς τον φράχτη στον Έβρο προσπαθώντας να περάσουν ανεπιτυχώς τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Την ίδια ώρα αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε πυρκαγιά μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (26.3) στον άτυπο καταυλισμό που έχουν στήσει οι πρόσφυγες στο Παζάρκουλε.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πιθανότερο είναι για φωτιές που ανάβουν μετανάστες για να αντιμετωπίσουν το δριμύ ψύχος, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πρόσφυγες μετέφεραν ξύλα από το δάσος και έβαλαν φωτιά κοντά στον φράχτη για να τον ρίξουν.

Νωρίτερα, το απόγευμα της Πέμπτης μια μικρή μερίδα προσφύγων και μεταναστών, κυρίως γυναικόπαιδα, επιβιβάστηκε σε λεωφορεία από την περιοχή Παζάρκουλε με κατεύθυνση την τουρκική ενδοχώρα. Επί ποδός βρίσκονταν όλη την νύχτα οι ελληνικές δυνάμεις οι οποίες παρακολουθούσαν την κατάσταση.

Reports that the #Turkey police set fire to the immigrant tents for them to clear out #Evros #Greece #GreekBorders #IStandWithGreece #HoldTheLine pic.twitter.com/CYNLVgXz2I

